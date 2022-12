Gennaro Gattuso campione nel campo ma anche fuori. Fra poco l’ex calciatore italiano festeggia i dieci anni da allenatore. Ed è uno dei più giovani allenatori in circolazione, a soli 44 anni, e può vantare già una carriera di tutto rispetto. Ha allenato Sion, Palermo, Creta, Pisa, Milan, Napoli e ora è al Valencia.

La Spagna è la sua ultima e attuale tappa di formazione professionale. Ad As Valencia Rino Gattuso ha rilasciato una intervista per raccontare la sua nuova vita da allenatore ma anche di marito e padre. “Per fare l’allenatore non basta, bisogna andare in campo e imparare. Ecco perché ho voluto iniziare da zero: io conoscevo il calcio, ma non ero preparato”.

Rino Gattuso, a Natale spende migliaia di euro per i regali dei dipendenti del Valencia

“Tra allenare e giocare è più facile la seconda perché adesso io mi ritrovo a vivere il calcio pienamente e quando io penso al calcio tu non hai più una vita devo ringraziare mia moglie, non so davvero come faccia ad essere ancora con me” ha detto Rino Gattuso parlando della moglie Monica, madre dei suoi due figli, Gabriela e Francesco. La vita gli ha dato tanto e in questi giorni l’allenatore del Valencia ha deciso di compiere un bellissimo gesto.

Rino Gattuso ha davvero lasciato a bocca aperta tutti i dipendenti del club spagnolo. Prima delle feste di Natale, l’allenatore ha infatti speso migliaia di euro per fare regali e donazioni proprio a chi lavora tra gli spogliatoi e il campo della squadra da lui allenata. “La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, non mi piace riceverne. Per me è una festa incredibile – ha spiegato -. Amo tutte le feste, ma il Natale soprattutto perché ho sempre aspettato i regali di papà, mamma e tutti famiglia. È qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo. In casa mia è molto importante”.

Rino Gattuso ha deciso di trasformarsi in Babbo Natale per tutti i dipendenti del Valencia e con il suo gesto ha stupito tutti. Per l’allenatore il Natale è una occasione molto particolare e nell’intervista rilasciata al sito del Valencia ha ricordato i momenti trascorsi insieme alla famiglia: “Ricordo che eravamo tante persone, tutte in una piccola casa e tutte molto felici. Un Natale semplicissimo. Ognuno preparava un piatto, era un’atmosfera incredibile”.