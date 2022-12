Natale coi fiocchi per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, con quest’ultima che ha fatto un regalo da record al suo amatissimo compagno. Ancora una volta è stata in grado di sorprendere positivamente il campione di calcio, spendendo la bellezza di quasi 400mila euro e rendendo straordinaria la sua giornata. Il video del dono è stato ripreso e caricato online dalla modella, apparsa molto felice insieme a CR7. Non è la prima volta che accada una cosa simile, ma il portoghese è rimasto ugualmente a bocca aperta.

Cristiano Ronaldo ha ricevuto da Georgina Rodriguez un regalo che difficilmente dimenticherà. Ad assistere a questo evento speciale anche i figli della coppia, che hanno goduto insieme a loro del dono. Non ha assolutamente voluto risparmiare la ragazza, che ha sborsato una grande somma di denaro per garantirgli il massimo dell’entusiasmo. E ce l’ha fatta anche stavolta, con i follower di entrambi che sono rimasti scioccati da un regalo che in tanti faticheranno a scordarsi facilmente.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e il regalo da quasi 400mila euro

Stupefacente il gesto nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte di Georgina Rodriguez, che avrà pensato a lungo al regalo da fare al calciatore attualmente svincolato dopo l’addio al Manchester United. Archiviata la delusione mondiale col suo Portogallo, CR7 si è fiondato nuovamente sulla vita quotidiana e grazie alla sua famiglia e soprattutto alla sua partner ha ritrovato il sorriso. Il filmato postato su Instagram da Georgina ha fatto incetta di like e sono stati migliaia i commenti ricevuti dagli ammiratori.

Come ha sottolineato il sito Gazzetta.it, Georgina ha regalato a Cristiano Ronaldo un’auto extralusso, precisamente una Rolls Royce modello Dawn decappottabile. Che ha un costo di mercato pari a ben 345mila euro. Sappiamo tutti che il calciatore è un appassionato di vetture e questo è stato un dono accettato con un entusiasmo smisurato. La Rodriguez ha postato le immagini e in sottofondo ha fatto risuonare la canzone di Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. E solo applausi per questo gesto da sogno.

Soltanto lo scorso mese di febbraio la modella aveva donato per il compleanno di lui una Cadillac Escalade, di otto posti, che costa 180mila euro. Stavolta si è superata alla grande e per festeggiare a dovere ha alzato la sua spesa e ha quindi pagato 345mila euro. Chissà cosa regalerà la prossima volta.