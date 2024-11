Dopo mesi, Irma Testa ha deciso di raccontare la verità su Angela Carini e il suo comportamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile azzurra, protagonista di uno dei momenti più controversi del torneo, aveva accusato le compagne di squadra di non averla sostenuta dopo il suo ritiro dal match contro l’algerina Imane Khelif. Carini, visibilmente in lacrime e in ginocchio, si è ritirata dopo soli 45 secondi di combattimento, mentre Khelif, accusata di essere un “uomo” a causa dei dubbi sui suoi livelli di testosterone, ha continuato a lottare per difendere la sua identità e ha anche vinto l’oro.

Le parole di Angela Carini, in un’intervista a Repubblica, hanno scatenato una furiosa reazione da parte delle sue compagne di squadra. In particolare, Irma Testa, oro olimpico a Tokyo, ha duramente risposto su Instagram, dicendo: “Se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto tu e hai fatto fare a tutta l’Italia in mondovisione”. A seguire, anche Sirine Charaabi ha criticato Angela Carini, sottolineando il suo egoismo: “Il tuo concetto di squadra è sempre stato prima io, dopo io, e se avanza qualcosa sempre per io”.

La verità, come emerge da queste dichiarazioni, è che Angela Carini non era particolarmente integrata con il resto della squadra. La pugile si è ritirata dopo aver ricevuto due colpi da Khelif, che poi ha vintola medaglia d’oro, ma il suo ritiro è stato accompagnato dalle polemiche sulla sua reazione e sulla sua gestione della vicenda. Imane Khelif aveva subito critiche, ma il Comitato Olimpico Internazionale aveva confermato la sua idoneità a competere insieme alle donne.

Nel corso delle Olimpiadi, Angela Carini aveva anche accusato l’Iba di averla messa sotto pressione riguardo al test di verifica del sesso, con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che denunciò tali pressioni. Ma ciò che ha ferito di più Angela Carini, secondo le sue parole, è stata la mancanza di sostegno dalle compagne di squadra. “Non ho trovato una di loro che abbia detto una parola di incoraggiamento”, aveva dichiarato, aggiungendo che le sue compagne non facevano più parte della sua vita.

Ma Irma Testa ha voluto raccontare la sua versione, smentendo le accuse di Carini. “Eravamo in cinque in stanza, ma lei ha chiesto subito di cambiarla e se n’è andata a stare da sola”, ha scritto Irma Testa, sottolineando che Carini non si è mai unita alla squadra per i pasti o le attività comuni. La pugile napoletana ha concluso con una durissima critica: “Ti avremmo anche aiutato, ma forse se fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto”. E infine: “Se tu avessi fatto davvero parte della nostra squadra, sapresti che i panni sporchi si lavano in famiglia”.