La casa del Grande Fratello è ancora scossa dalla forte discussione scoppiata nella notte tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Il regista e attore toscano e la cantante dei Gazosa avevano costruito all’interno della casa un forte legame: per Luca un’amicizia, per Jessica qualcosa di più. Tuttavia, ora tutto sembra irrimediabilmente compromesso. Jessica si è sentita tradita da Luca, con il quale condivide anche il letto.

Calvani, infatti, nella guerra interna alla casa tra la cantante e la fotomodella brasiliana Helena Preste. Jessica ha detto più volte di essere stata messa nel mirino di Helena e che lei la provoca continuamente. Accuse che secondo Luca sono infondate. Jessica, stanotte, è letteralmente esplosa contro Luca. E dopo la lite, ha fatto gli altri inquilini una confidenza choc su Helena. Parole che, però, sono state aspramente criticate sui social dai fan del reality, che hanno seguito incollati alla TV tutto quello che stava accadendo.

“Non sapete di Helena…”. Grande Fratello, Jessica fuori controllo. Poi tira in ballo Luca: “Lui, nel letto”

Jessica ha detto stanotte di avere paura di Helena. Lo ha confidato a Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e le Non è la Rai. “Ragazzi, ma lo vedete come mi guarda? Anche oggi mi ha fissata due o tre volte. Lei ora ce l’ha con me. Ieri notte, in camera, stava sdraiata mentre mi mettevo il pigiama e mi fissava a pochi centimetri di distanza. Io inizio ad avere paura. Magari, che ne so, se ha qualche oggetto vicino, me lo tira addosso“. E a questo punto Jessica ha mimato il gesto.

Jessica:”lei mi guarda e inizio ad avere paura, perchè se magari ha qualche oggetto vicino me lo tira, e poi tutti parlano con Helena non è da sola”



ma questa non sta bene…parla 24h/24 di Helena 💀#helevier #grandefratello #heleners #javi7 pic.twitter.com/xxOso7bcCp — Brix (@NatashaCohen02) December 14, 2024

Parole che al pubblico sono apparse subito esagerate. Helena come detto non è mai sembrata al pubblico una persona aggressiva. Tutt’altro. Infatti, i social si sono scatenati contro Jessica: “Lei ha paura di Helena? Lei??!” si domandava sbigottito un utente del web. Un altro ha aggiunto: “Ma parla di se stessa?”. C’è anche chi ritiene che quella di Jessica sia una strategia per mettere in cattiva luce la sua rivale: “Che schifo, Jessica! Vuoi far passare male questa ragazza. Sei una grande giocatrice. Sai come muoverti in televisione, proprio come le ragazze di Non è la Rai.” Altri hanno commentato con poche parole: “È follia,” sottintendendo che le accuse di Jessica siano infondate.

Jessica poi è andata avanti nel suo sfogo, rivelando i dialoghi privati che lei e Luca facevano di notte: “Io non sono una pazza, non mi invento le cose. Mi ha detto ‘sei molto importante’ e tanto altro. Sono cose che non si vedono, non le avete viste, stavamo nel letto. Lui era disperato. Andate a vedere se Luca le ha fatto il latte con i Plasmon, se le ha preparato il biberon.”