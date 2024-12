Panettone ritirato dai supermercati. La recente notizia del ritiro alimentare di questo prodotto ha suscitato preoccupazione tra i consumatori, soprattutto in un periodo dell’anno in cui i dolci natalizi sono particolarmente ricercati. Questo richiamo si è reso necessario a causa della possibile presenza di allergeni non dichiarati, in particolare le arachidi, che possono rappresentare un serio rischio per le persone allergiche.

Stiamo palando della famosa “torta Profiteroles”, un dolce farcito con crema al cioccolato e ricoperto di cioccolato, decorato con bignè ripieni di crema pasticcera. La torta è venduta in confezioni da 820 grammi e il lotto richiamato è identificato con il numero LT452V, con termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2025. La produzione è avvenuta nello stabilimento Bauli di Castel d’Azzano, in provincia di Verona. L’allerta è stata diramata dopo che sono emerse segnalazioni riguardanti la presenza di arachidi non dichiarate nell’etichetta del prodotto.





Panettone ritirato dai supermercati: “State attenti”

Questo tipo di omissione può avere conseguenze gravi per i consumatori che soffrono di allergie alimentari, e per questo motivo Bauli ha prontamente avviato il ritiro dal mercato per garantire la sicurezza dei propri clienti. Per i consumatori che hanno acquistato la torta Profiteroles, Bauli ha consigliato di controllare attentamente il numero di lotto. Se corrisponde a quello richiamato e si è allergici alle arachidi, è fondamentale restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato.

Per chi non ha intolleranze specifiche, il dolce può essere consumato senza rischi. Questo richiamo segue una serie di eventi recenti che hanno messo in luce l’importanza della trasparenza nelle etichette alimentari e la necessità di controlli rigorosi da parte delle aziende. La salute pubblica deve sempre essere una priorità, e le aziende alimentari hanno la responsabilità di garantire che i loro prodotti siano sicuri per tutti i consumatori.

Negli ultimi anni, l’attenzione verso la sicurezza alimentare è aumentata notevolmente. Incidenti legati a allergeni non dichiarati hanno portato a richiami significativi e a una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti. Il caso della torta Profiteroles non è un episodio isolato; riflette una tendenza più ampia nel settore alimentare, dove le aziende stanno cercando di migliorare la loro comunicazione riguardo agli ingredienti e ai potenziali rischi per la salute.

