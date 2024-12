Lutto nella musica italiana. Il famoso cantante se n’è andato all’età di 81 anni. Stiamo parlando di un artista che ha legato inddisolubilmente il suo nome ad alcune delle canzoni più amate dagli italiani. Mario Tessuto, all’anagrafe Giancarlo Buongiovanni, è morto. Certo la sua voce e la sua “Lisa dagli occhi blu” continueranno a vivere oltre le sue spoglie mortali.

Mario Tessuto si è spento nella sua Vigevano, ma era nato a Pignataro in provincia di Caserta. Si era trasferito presto a Milano, a scoprirlo fu Livio Macchia, chitarrista dei Camaleonti. In seguito anche Miki del Prete, braccio destro di Celentano, si accorse di lui, ma il successo non arrivò subito. Fu Riky Gianco a portarlo al Cantagiro del 1966. Tre anni dopo raggiunse la fama.

Addio a Mario Tessuto, l’interprete di “Lisa dagli occhi blu”

È interpretando il brano “Lisa dagli Occhi Blu” nel 1969 che Mario Tessuto ha raggiunto l’apice del successo. Con quella canzone, scritta da Giancarlo Bigazzi per il testo e Claudio Cavallaro per la musica, si classificò secondo a Un disco per l’Estate. In poco tempo il pezzo è diventato un vero e proprio cult, una delle canzoni più vendute dell’anno nonché un simbolo dei mitici anni Sessanta.

“Lisa dagli occhi blu” rimase in classifica, nei primi dieci posti, per quindici settimane, spesso raggiungendo la vetta. È stato quello il più grande successo di Mario Tessuto. L’anno dopo, col brano “Tipitipitì” presentato in coppia con Orietta Berti, arrivò soltanto decimo.

Mario Tessuto è stato anche autore di canzoni di grande successo. Su tutte “Meglio libera“, magistralmente interpretata da Loredana Berté che la fece diventare una dei pezzi indimenticati degli anni d’oro della musica italiana. Lascia la moglie Donatella, con la quale amava anche esibirsi, e i figli Giancarlo e Sabrina.

