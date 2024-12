“Ho un tumore”. Il celebre cantante ha recentemente condiviso un importante aggiornamento sulla sua salute. Il musicista, noto per la sua potente voce e per i suoi successi con la band, ha rivelato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico laparoscopico per un aggressivo cancro alla prostata lo scorso 1° agosto. Tuttavia, pochi giorni dopo l’operazione, l’uomo ha affrontato una complicazione seria: la sepsi, che lo ha costretto a un ulteriore ricovero d’urgenza. In un post su Instagram, l’artista ha espresso gratitudine per i medici, gli amici e la sua compagna, che lo hanno sostenuto durante questa fase critica.

Il cantante ha spiegato che la sua decisione di cancellare gli impegni musicali del 2024 è stata motivata dalla necessità di dedicare tempo alla sua guarigione fisica, mentale e spirituale. Ha inoltre invitato il pubblico maschile a monitorare regolarmente i livelli di PSA, un indicatore fondamentale per la diagnosi precoce del cancro alla prostata. Questa non è la prima volta che il famoso e amato cantante combatte una sfida sanitaria importante.





“Ho un tumore”. Il celebre cantante racconta tutto: fan in lacrime

Nel 2009, ha sconfitto un cancro alla tiroide e ha poi collaborato con l’American Association of Clinical Endocrinologists per sensibilizzare il pubblico sui segnali di allarme di questa malattia. Stiamo parlando del grande Tony Harnell, il cantante dei mitici TNT. Il suo contributo è stato fondamenta per il successo della band, tutto merito del suo talento vocale unico. Dopo una lunga assenza, è tornato nel 2023 per esibirsi con i suoi colleghi storici, Ronni LeTekrø e Morten “Diesel” Dahl. Tuttavia, la sua storia con i TNT è caratterizzata da frequenti separazioni e ritorni.

Il cantante stesso ha definito la relazione con la band come un “lungo matrimonio”, spesso influenzato da divergenze professionali e logistiche, dato che Harnell vive a New York mentre gli altri membri risiedono in Norvegia. Nonostante i contrasti, Harnell ha più volte espresso il desiderio di rendere duratura la collaborazione con i TNT, ma le difficoltà organizzative hanno spesso reso il rapporto instabile.

L’ultimo album in studio della band, XIII, è stato pubblicato nel 2018 con il nuovo cantante Baol Bardot Bulsara, che ha sostituito Harnell dopo la sua uscita nel 2017. Harnell ha dichiarato che il 2025 segnerà il suo ritorno sulle scene musicali, promettendo di riprendersi completamente per affrontare nuovi progetti. La sua lotta contro il cancro e la determinazione nel superare le difficoltà personali riflettono il suo spirito combattivo, sia nella vita che nella musica.

