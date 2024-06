Tragedia alle giostre del paese: un uomo ha perso e un’altra persona è ricoverata in ospedale con ferite gravi La tragedia ha sconvolto l’intera comunità, che si preparava a festeggiare la sagra. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato due uomini feriti, entrambi trasportati in ospedale.

È finita malissimo una lite alle giostre. La vittima aveva 75 anni e si chiamava Alberto Fiori. Mentre ancora non sono state rese pubbliche le generalità dell’altra persona rimasta coinvolta in questo terribile fatto di sangue. Le indagini sono in corso, coordinate dalla procura, per capire la dinamica dei fatti.

Leggi anche: Ancora sangue sul lavoro, Pierpaolo muore schiacciato dal trattore a 18 anni





Tragedia alle giostre: un morto e un ferito grave. Al vaglio le telecamere

Far west alle giostre: il paese di Villafranca di Verona è sotto choc. Una sparatoria si è svolta giovedì sera intorno alle 21 nella zona di viale Olimpia, all’altezza del centro natatorio cittadino. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe scoppiata tra alcuni giostrai, che in questi giorni, che precedono la sagra di San Pietro e Paolo, hanno i mezzi parcheggiati proprio davanti al centro natatorio. Qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha esploso alcuni colpi.

Il sindaco ha manifestato l’intenzione di annullare la Fiera in seguito all’episodio di violenza. Intanto sono già partite le indagini dei carabinieri. Indizi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle videocamere presenti in quella zona.

Le indagini sono state affidate al Reparto operativo dei Carabinieri di Verona, che al momento preferisce mantenere il più stretto riserbo sui dettagli della vicenda. Stando a quanto riportano alcuni giornali, la sparatoria potrebbe essere legata a una vendetta nell’ambito dei giostrai, con un crescendo di minacce e danneggiamenti culminati nel fatto di sangue di ieri sera. Pare, inoltre, che gli spari siano stati preceduti da un altro episodio di violenza, sempre tra gli addetti del luna park, avvenuto lo stesso giorno nelle vicinanze delle piscine.