Un tragico incidente stradale ha segnato il giorno dell’8 dicembre 2024, in occasione della festa dell’Immacolata, sulla Superstrada Sora – Frosinone – Ferentino. Il sinistro è avvenuto in corrispondenza del tratto che attraversa la località Castelmassimo di Veroli, vicino al distributore di carburanti della zona. Un’auto con a bordo due giovani, diretta verso il capoluogo ciociaro, è uscita improvvisamente di strada, sbandando e carambolando più volte sull’asfalto. Il veicolo ha impattato contro altri due mezzi, secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Stradale, che è intervenuta sul posto per i rilievi.

Per estrarre i giovani coinvolti nell’incidente, sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco di Frosinone. Purtroppo, la tragedia ha avuto un epilogo drammatico: una delle due vittime, Chiara Albanini, 28 anni, residente a Boville Ernica, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario del 118, la giovane non ce l’ha fatta.





Incidente Immacolata, Chiara Albanini muore a 28 anni

Alessandro Cervoni, 28 anni, il fidanzato di Chiara e alla guida del veicolo, è rimasto gravemente ferito e attualmente è ricoverato in codice rosso all’ospedale Spaziani di Frosinone. Chiara Albanini, conosciuta e benvoluta nella sua comunità, viveva in contrada San Lucio, a Boville Ernica, un paesino a pochi chilometri da Frosinone. Da circa un anno lavorava come barista in un locale della frazione Scrima.

Era descritta da tutti come una ragazza molto educata, solare e sempre disponibile. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che ha perso una giovane promessa della zona. Il suo compagno, Alessandro Cervoni, anche lui di Boville Ernica, lavora in un’impresa edile insieme al padre. Le sue condizioni restano gravissime, ma i medici si stanno battendo per salvarlo. La Superstrada Sora – Frosinone – Ferentino, soprattutto nel tratto che attraversa la zona di Castelmassimo, è stata teatro di numerosi incidenti gravi negli ultimi anni.

Nonostante gli interventi di miglioramento della viabilità, il tratto rimane uno dei più pericolosi della provincia di Frosinone. La strada, caratterizzata da curve strette e da un traffico intenso, è spesso soggetta a condizioni meteo avverse, che ne amplificano ulteriormente i rischi. Negli ultimi mesi, si è registrato un aumento degli incidenti stradali in questa zona, con diversi episodi che hanno coinvolto principalmente giovani.