Un dramma assurdo ha colpito un uomo di 49 anni, morto dopo aver mangiato delle noccioline, mentre si trovava nei pressi di un autogrill. Il camionista aveva deciso di fermarsi lì per riposarsi e fare dunque una sosta, quindi ha iniziato a deglutirle e poco dopo si è sentito male. Nonostante i soccorsi arrivati sul posto, non c’è stato niente da fare per il lavoratore, infatti è stato possibile solamente constatare il suo decesso.

L’uomo, che è morto subito dopo aver mangiato le noccioline mentre sostava in autogrill, si trovava precisamente sull’autostrada A28, nelle vicinanze del comune di Gruaro, in provincia di Venezia. A poche centinaia di metri da Portogruaro il 49enne non ce l’ha fatta in seguito ad un malessere improvviso. Lascia nel dolore più profondo i suoi amati tre figli.

Uomo morto dopo aver mangiato delle noccioline: tragedia in autogrill

Il nome della vittima è Labinjan Sasa. L’uomo morto per aver mangiato delle noccioline, durante la sosta all’autogrill di Gruaro Sud, lavorava per un’azienda sita a Trieste. Avrebbe accusato un malore e poi sarebbe deceduto per soffocamento. I colleghi presenti e i dipendenti dell’autogrill hanno prestato le prime cure, poi è arrivata l’ambulanza, oltre alla polizia autostradale di Pordenone. Ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul 49enne è stato utilizzato anche il defibrillatore, ma il suo cuore non è mai più ripartito nonostante una rianimazione durata molto tempo. Il magistrato di turno ha concesso la restituzione del corpo ai suoi familiari. Labinjan Sasa era originario della Croazia, di Pola precisamente, e lascia anche una moglie.

Secondo il sito La Nuova Venezia, il 49enne è morto mentre provava a salire a bordo del suo camion. Ad ucciderlo sarebbe stato un infarto.