Una vera e propria tragedia ha scosso tutti i bagnanti che in quegli istanti erano intenti a godersi la giornata. Una donna è morta dopo un bagno in mare e, nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente sul posto, per la 62enne non c’è stato nulla da fare se non constatare l’avvenuto decesso. La notizia choc è arrivata nella mattinata di mercoledì 3 luglio.

La donna morta dopo un bagno in mare era una turista di Roma, che aveva deciso di recarsi in vacanza in Sicilia. Mai avrebbe immaginato di perdere la vita in un modo così terribile ed inaspettato. La Guardia Costiera, intervenuta con i suoi marinai, è stata allertata da un bagnante ma il loro operato si è rivelato purtroppo vano.

Leggi anche: Fulmine cade in spiaggia, morta una bambina di 13 anni davanti ai genitori: da cosa è stato attratto





Donna morta dopo un bagno in mare: è annegata a 62 anni

Purtroppo la donna morta dopo il bagno in mare ha perso la vita per annegamento. Il dramma si è verificato a Milazzo, in provincia di Messina. Si trovava nel mare di Ponente, quando se n’è andata per sempre dopo essere stata risucchiata dalle onde. Era infatti mosso, ma lei ha ugualmente fatto un tuffo ed è deceduta. Inutili tutti i tentativi di rianimarla.

Stando ad una prima ipotesi, la morte della turista di 62 anni potrebbe essere stata provocata da un malore, che non le ha permesso di restare a galla e quindi è annegata. Chiamati il medico legale e il magistrato di turno. La vittima era partita in viaggio da sola e stava alloggiando in un bed and breakfast di Ponente a Milazzo.

Un dolore immenso per la comunità del paese messinese, alle prese con una tragedia impensabile nel cuore dell’estate.