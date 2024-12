Urla di paura, sedie abbandonate in fretta, e un fuggi-fuggi generale. Sono questi i momenti di terrore vissuti al Circo Orfei durante uno spettacolo quando alcuni leoni, nel mezzo dell’esibizione, si sono ribellati al domatore. La scena, immortalata da uno spettatore, ha lasciato il pubblico sgomento e alimentato un’ondata di polemiche che ha travolto il mondo dello spettacolo itinerante.

L’episodio si è consumato a Licola, in provincia di Napoli, durante uno spettacolo natalizio. Il video diffuso sui social, accompagnato dalle denunce del deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) e dell’attivista animalista Enrico Rizzi, ha acceso i riflettori su quello che viene definito un atto di crudeltà verso gli animali. “Alcuni leoni si sono ribellati e sono stati presi a colpi di pedane in testa, per poi essere frustati ancora”, accusa Rizzi.

La situazione è degenerata quando uno dei leoni, con un balzo improvviso, ha urtato la porta della gabbia, facendola oscillare pericolosamente. Il panico si è diffuso tra gli spettatori delle prime file, molti dei quali hanno abbandonato la sala in preda alla paura. “Questa vergogna deve finire”, ha tuonato Borrelli, descrivendo lo spettacolo come un esempio di sfruttamento e umiliazione degli animali, nonché di grave rischio per i presenti.

Dal canto loro, i responsabili del circo negano ogni accusa di maltrattamento, sostenendo che si è trattato di una semplice zuffa tra due leoni, causata dalla presenza di una femmina che avrebbe scatenato la competizione tra i maschi. Tuttavia, queste spiegazioni non sono bastate a placare le critiche.

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social, dove molti utenti hanno chiesto la fine dell’uso di animali nei circhi. Intanto, una manifestazione di protesta è stata organizzata per venerdì 27 dicembre alle 20:30, proprio all’esterno dell’area del circo a Licola.

L’episodio riporta alla ribalta un tema sempre più dibattuto: è ancora accettabile utilizzare animali negli spettacoli circensi? Le denunce di maltrattamento, insieme ai rischi per il pubblico, sembrano far pendere la bilancia verso il no. Un cambiamento di rotta, per molti, appare ormai inevitabile.