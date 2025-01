Devastante incidente stradale, l’auto esce di lato e si schianta contro un albero: morto l’uomo alla guida

Un terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, 10 gennaio, è costato la vita ad un uomo di 57 anni. La vittima è Salvatore Cuccitto, residente a Torremaggiore. Stando alle prime informazioni, l’uomo ha perso il controllo dell’autovettura che guidava, che è finita fuori strada e si è ribaltata. Dalle prime informazioni raccolte, si è trattato di un incidente autonomo che è stato fatale per il 57enne, che procedeva alla guida della sua Renault Megane, in direzione Foggia.

>> “Morti dopo la colazione”. Luigi e Marisa trovati senza vita in casa, la terribile scoperta

L’automobile è uscita fuori strada andando a sbattere contro un albero.Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco e unità del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto. A nulla, purtroppo, sono valsi gli sforzi degli operatori per salvargli la vita.





San Severo, grave incidente stradale: morto sul colpo 57enne

Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Una tragica sequenza di eventi aveva scosso oggi, lo scorso 3 gennaio, la tranquilla via Roma a Trevignano, in provincia di Treviso, dove due incidenti stradali, avvenuti in rapida successione, avevano causato la morte di una donna e il ferimento di altre persone.

La vicenda, che aveva visto il coinvolgimento di ben quattro veicoli, è ancora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti, mentre la comunità locale è sotto shock per la drammaticità degli eventi. Erano poco prima delle 12:00 quando il primo incidente aveva avuto luogo all’altezza di via Roma.

Un’anziana signora stava percorrendo la strada a bordo della sua vettura, una Renault Clio, quando per motivi ancora da chiarire si era verificato uno scontro con un altro veicolo. L’auto della donna era stata spinta fuori strada, fermandosi sul ciglio della carreggiata. La figlia della signora coinvolta nel primo incidente, una donna di 48 anni, era arrivata sul luogo per accertarsi delle condizioni della madre. Mentre cercava di capire cosa fosse accaduto e di confortare la madre ferita, una nuova tragedia si era abbattuta sulla famiglia.