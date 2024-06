Ancora sangue sulle strade italiane, stamani intorno alle 8 una coppia ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la strada provinciale 3, nei pressi di Montescaglioso, comune in provincia di Matera. Ancora da capire le cause del sinistro. Si tratta dell’ultimo incidente di una lunga serie. Solo ieri, 5 giugno, la terribile notizia della morte di due militari nei pressi di Grosseto. Due giovani vite, quella del tenente Riccardo Latino, 25 anni, e del primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci di 45, strappate all’improvviso.

Dolore era stato espresso dal ministro della difesa Guido Crosetto: “A nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, esprimo con il cuore spezzato il più sentito cordoglio ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del 1° Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci tragicamente scomparsi oggi in un incidente stradale”.





Montescaglioso, schianto frontale: morti marito e moglie

“Esprimo all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio”, aveva concluso il ministro.

Ancora da appurare la dinamica, come nel caso dell’incidente di Montescaglioso. A quanto si apprende moglie e marito, Domenico Liccese, di 70 anni, e sua moglie Rosa Lenge, di 65, entrambi di Pomarico, stavano viaggiando a bordo della loro auto, una Fiat Multipla, quando si sono scontrati frontalmente con una Lancia Musa guidata da una 39enne. L’impatto è stato devastante.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco per i soccorsi. Nulla da fare per la coppia di coniugi: sono morti sul colpo. La ragazza, invece, è stata trasporta in ospedale. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle attività di soccorso e di rimozione dei mezzi, messi sotto sequestro.