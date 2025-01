Risolto il giallo dell’incidente stradale avvenuto la notte di Capodanno sulla A1 avvenuto all’altezza del km 17 della diramazione Roma sud in cui erano rimaste coinvolte tre vetture all’altezza di Torrenova. Lo schianto alle 3 e 45. A perdere la vita era stato un 53enne. Grave la donna, 50 anni, che si trovava in auto con lui. Quando la polizia è arrivata sul luogo dell’incidente, ha trovato un’auto, un’Aston Martin abbandonata e vuota. Il conducente, che si era allontanato a piedi.

Si è presentato spontaneamente alla polizia stradale l’uomo di 54 anni che la notte di Capodanno ha causato un incidente sull’A1, nel quale ha perso la vita un uomo. Per tutta la giornata gli agenti avevano tentato di rintracciarlo, ma alla fine, braccato, è stato lo stesso individuo a recarsi in commissariato. La sua auto, una fuoriserie Aston Martin, potrebbe essere stata la causa del tamponamento che ha coinvolto altre due vetture, stando ai rilievi e alle ipotesi degli investigatori.

Il 54enne, subito dopo l’incidente, era fuggito a piedi, abbandonando la sua auto, che è stata trovata parcheggiata sull’autostrada. Con lui, anche il passeggero della vettura. L’uomo ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle tre del mattino del 1° gennaio. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale, il conducente dell’Aston Martin ha prima tamponato un’auto con due persone a bordo (rimaste illese), e successivamente ha urtato l’auto in cui viaggiavano la vittima e la compagna.

Alla guida il 53enne Antonio Di Simone, che viaggiava con la moglie. L’impatto è stato talmente violento da provocare il ribaltamento del veicolo della vittima, causando la morte immediata di Di Simone e il grave ferimento della moglie, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. Per estrarli dall’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata, mentre per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo, ma si sono sovuti arrendere e constatarne il decesso.

Quando la polizia è arrivata sul luogo dell’incidente, ha trovato l’Aston Martin abbandonata e vuota. Il conducente, che si era allontanato a piedi, si è poi presentato in commissariato più tardi nel corso della serata per costituirsi. Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per consentire ulteriori accertamenti. Il corpo della vittima sarà restituito alla famiglia dopo il nulla osta del magistrato.