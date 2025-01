“Non uscite di casa e chiudete le finestre”. Stato di allerta in città per una fuga di gas. L’allarme è stato diramato poco fa dal Comune attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a riportare la situazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Ma cosa è successo? Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gas è stata causata da un grave incidente stradale: un’autovettura si sarebbe schiantata contro una colonnina del gas, provocando la dispersione di metano nell’area. L’incidente ha generato anche un rumore forte e costante, percepibile in tutto il quartiere.

Leggi anche: “Quattro colpi di pistola”. Italia sotto choc, arrestata la campionessa italiana





“Non uscite di casa, chiudete le finestre”. Stato di allerta in città dopo il forte boato

Il Comune di Ancona, come detto, ha prontamente avvisato i residenti della zona, invitandoli a prendere precauzioni. “Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e di una significativa fuga di gas, sono state chiuse alcune strade. Il blocco interessa via Lambro e via Esino: in quest’area si raccomanda di non uscire di casa e di tenere le finestre chiuse. Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono al lavoro. La strada per l’ospedale e la superstrada rimane transitabile”.

Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Stando alle prime informazioni, potrebbero esserci persone intrappolate all’interno del veicolo coinvolto nell’incidente. I soccorritori stanno cercando di avvicinarsi al mezzo con estrema cautela, per evitare ulteriori rischi a causa della dispersione di gas. Sul luogo dell’incidente sono presenti gli operatori della Croce Gialla e i Vigili del Fuoco, intervenuti con numerosi mezzi, che continuano a monitorare attentamente la situazione.