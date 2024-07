“Qualcuno l’ha ammazzata”. Vincenza, ritrovato il cadavere della donna di 50 anni: la scoperta choc sul corpo. Si tratta quindi di omicidio. La vicenda della scomparsa di Vincenza Saracino a Preganziol, aveva lasciato tutti sulle spine per diverse ore. Ora tuttavia l’epilogo peggiore si è manifestato: la donna è stata assassinata con colpi di arma da taglio. Siamo in provincia di Treviso e il corpo senza vita di Vincenza è stato rinvenuto in un casolare abbandonato.

Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Vincenza era scomparsa il giorno precedente, il 3 luglio 2024, dopo aver lasciato il posto di lavoro in sella alla sua bicicletta elettrica. La sua scomparsa aveva immediatamente allarmato familiari e forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche. Purtroppo, il suo corpo è stato ritrovato il giorno successivo in un casolare isolato nei pressi di Preganziol.





Gli investigatori hanno immediatamente avviato un’indagine per far luce sulle cause della morte e individuare il responsabile di questo efferato delitto. Secondo quanto riportato dalle fonti, il corpo di Vincenza presentava ferite da arma da taglio, segno che la donna è stata uccisa a coltellate. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il movente.

Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle indagini, ma gli investigatori stanno vagliando tutte le piste, compresa quella di un possibile delitto passionale o legato a questioni personali. La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sono in corso accertamenti tecnici sul luogo del ritrovamento del corpo. La notizia della morte di Vincenza Saracino ha sconvolto la comunità di Preganziol, dove la donna era molto conosciuta e stimata.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che si sono susseguiti sui social e nelle dichiarazioni delle autorità locali. Il sindaco di Preganziol, in una nota ufficiale, ha espresso “profondo dolore e sconcerto per questa tragica scomparsa” e ha assicurato il massimo impegno delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e assicurare alla giustizia il responsabile.

