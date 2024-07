Importante notizia per i consumatori di Grana Padano. Infatti, un lotto in vaschetta è stato ritirato dai supermercati, come annunciato nelle scorse ore. Infatti, è stato rinvenuto qualcosa che ha fatto lanciare l’allarme, quindi tutti coloro che hanno acquistato questo prodotto sono stati invitati a ritornare nei punti vendita e a riconsegnare tutto.

Infatti, soffermandosi sul Grana Padano in questione, il lotto in vaschetta ritirato dai supermercati fa parte della Conad. Sul sito di quest’ultimo è apparso un messaggio ufficiale, nel quale è stato specificato il motivo di questo ritiro e come si devono comportare i clienti che hanno già comprato il lotto interessato da questa decisione.

Grana Padano DOP Conad ritirato dai supermercati: il motivo

Entrando nello specifico, il Grana Padano che è stato ritirato dai supermercati è DOP Conad grattugiato e riguarda le vaschette da 150 grammi ciascuna. Il lotto interessato è il numero 24149 e ha data di scadenza 15 luglio 2024. Conad ha fatto sapere che all’interno del formaggio sono stati trovati dei piccoli frammenti di plastica.

Questa la nota di Conad: “Nonostante la presenza di tali frammenti non costituisca un rischio per la salute e la problematica interessi solo una parte della produzione, invitiamo comunque i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso“.

Nonostante non ci siano pericoli per la salute dei consumatori, è stato consigliato di riportare indietro questo lotto per l’eventuale rimborso o il cambio prodotto.