Patente, nuovi obblighi e rischio di multe: arriva l’emendamento “Edoardo”. Il nome viene preso dal nome del ragazzo deceduto nel drammatico incidente accaduto a Roma nel gennaio 2022. Nello stesso ha perso appunto la vita un ragazzo di 17 anni di nome Edoardo Divino: il giovane era a bordo di un’auto guidata da un 18enne neopatentato. Ma cosa cambia nel pratico, nella vita di tutti i giorni? Sembra che questo nuovo emendamento affiancherà all’articolo 186-Ter del Codice della Strada, subito dopo l’articolo 186-bis che sanziona la “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose”.

Ma di cosa parliamo precisamente? Il Codice della Strada sembra abbia introdotto nuove restrizioni sopratutto per i neopatentati. Da quello che riportano i vari testi completi del nuovo emendamento “ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato guidare con più di un passeggero dalla mezzanotte alle 5 del mattino“.





Patente, nuovi obblighi e rischio di multe: arriva l’emendamento “Edoardo”

Parliamo adesso di multe e conseguenze. Chi trasgredirà, un domani, questa restrizione, sarà sottoposto a sanzioni davvero sopra la norma. Parliamo di cifre che vanno da 800 a 3.200 euro. Tra l’altro sembra che l’emendamento Edoardo configuri anche un reato penale, con la possibilità di arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno, ma questo solo nei casi più gravi.

Insomma, una morsa stringente per i guidatori di domani, che dovranno rispettare regole molto più ferree rispetto a quelle di qualche anno fa. La proposta di legge è stata presentata nei giorni scorsi dal deputato Ettore Rosato. È stata proposta per la prima volta la scorsa estate in senato da Francesco Maria Spanò, direttore del personale presso l’Università Luiss di Roma.

Si chiama"Edoardo"come il 17romano morto in un incidente a gennaio e vuole porre un freno alle stragi del sabato sera. L’emendamento, ora in Senato, propone di vietare, a chi ha meno di21 anni e ai neopatentati, di guidare con più di una persona a bordo da mezzanotte alle 5:00. pic.twitter.com/AFqLSvkc88 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) July 27, 2022

Al suo fianco Giulia Barillaro, madre di un diciassettenne romano deceduto in un incidente stradale nel gennaio del 2022, mentre si trovava in auto con un amico. Parliamo appunto di Edoardo Divino. Non ci resta da capire se il nuovo codice della strada con le modifiche richieste da Rosato andrà in vigore nei prossimi mesi o si fermerà in fase di lavorazione.

