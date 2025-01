Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, continua a sostenere l’innocenza del marito. Durante la trasmissione Mattino 5 News, ha ribadito di non essersi addormentata la sera del delitto e di essere certa che Louis non abbia lasciato l’abitazione. “Se Louis non fosse stato in casa, lo avrei visto”, ha dichiarato, sottolineando di aver utilizzato il cellulare per tutta la serata. Valeria ha confermato che quella notte era a letto, ma non stava dormendo profondamente.

I messaggi scambiati con un’amica e l’attività sul suo telefono sarebbero la prova della sua veglia. Per rafforzare la sua versione, ha rivelato un dettaglio inedito: avrebbe sentito delle urla, che in un primo momento aveva attribuito a ragazzini che giocavano in strada. Solo a posteriori ha realizzato che quelle grida, percepite attraverso la finestra chiusa, potrebbero essere state quelle di Pierina Paganelli.





Omicido Pierina Paganelli, a Mattino 5 parla Valeria Bartolucci

“Quando le ho sentite, la finestra era chiusa. Non gli ho attribuito quel significato, ho pensato fossero i ragazzini che fuori giocano. Non le ho sentite chiaramente, mi è parso di sentire qualcuno urlare nell’orario compatibile con l’omicidio. A posteriori sì, devo dire che erano le urla di Pierina”, ha spiegato durante l’intervista. Nonostante le sue dichiarazioni, gli inquirenti non considerano Valeria Bartolucci una testimone credibile.

La sua testimonianza non ha evitato l’arresto di Louis Dassilva, accusato di essere l’assassino della donna. Tuttavia, Valeria continua a sostenere che suo marito non abbia mai lasciato l’abitazione quella notte, e che sarebbe stato impossibile per lei non notarlo. “Di questo ne sono certa: Louis non è sceso in garage quella sera”, ha affermato, aggiungendo che non ha mai cambiato la sua versione dei fatti dall’inizio dell’indagine. Le parole di Valeria Bartolucci sono ora al centro di un acceso dibattito.

Durante la trasmissione, l’inviato di Mattino 5 News ha sottolineato come le urla di Pierina, secondo le ricostruzioni, fossero estremamente forti e strazianti, e si chiede perché Valeria, pur avendole sentite, non abbia percepito la gravità della situazione. Valeria ha risposto spiegando di non aver mai pensato a un delitto: “Se senti qualcuno che grida, pensi che ci sia qualcuno che litiga. Di certo non avrei mai immaginato che qualcuno venisse accoltellato nel garage”. A più di un anno dall’omicidio, Valeria continua a difendere Louis Dassilva, il quale si dichiara innocente. La sua testimonianza resta un elemento cruciale in un caso che ha suscitato grande clamore mediatico, ma che non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Nel frattempo, gli inquirenti continuano a indagare per far luce sulla tragica morte di Pierina Paganelli.