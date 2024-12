Allerta sanitaria per cozze contaminate da Escherichia coli: il Ministero della Salute ha disposto il richiamo urgente di un lotto di mitili (Mytilus galloprovincialis) a marchio Mitili Olbia. Il provvedimento è arrivato a seguito di controlli che hanno rilevato la presenza del batterio in quantità superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Le cozze a rischio sono commercializzate con il marchio “Mitili Olbia Soc. Coop.” e vendute in retine da 2 chilogrammi. Per identificare con precisione il prodotto contaminato, è fondamentale fare riferimento ai seguenti dettagli: Numero di lotto B5/10/12/24, data di confezionamento 10/12/2024, produttore Arsellatori e Mitilicoltori Olbiesi Snc per Mitili Olbia Società Cooperativa, stabilimento Sa Marinedda, Olbia (SS), marchio di identificazione Ue IT E5N7U.





Allarme Escherichia coli nelle cozze, il Ministero della Salute ritira dal mercato un lotto

Il richiamo è stato disposto per la rilevazione di una conta di Escherichia coli beta-glucuronidasi positivo superiore ai limiti consentiti. L’Escherichia coli è un batterio normalmente presente nell’intestino umano, ma alcuni ceppi patogeni possono provocare disturbi gastrointestinali di varia gravità. I sintomi principali includono nausea, vomito, diarrea e dolori addominali.

Particolare attenzione deve essere rivolta ai soggetti vulnerabili, come bambini, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso. In questi casi, le complicazioni possono essere gravi, con rischi di setticemie, meningiti e polmoniti.

Il Ministero della Salute invita chiunque abbia acquistato le cozze appartenenti al lotto segnalato a non consumarle in alcun caso. I consumatori possono restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione. Il richiamo è una misura precauzionale indispensabile per proteggere la salute pubblica. I controlli proseguiranno per garantire la sicurezza dei prodotti alimentari immessi sul mercato.