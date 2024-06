“L’hanno trovato, è lui”. Uomo scomparso a maggio, l’epilogo peggiore è arrivato. Purtroppo non ci sono più speranze di ritrovare vivo il povero Nicolas, il 40enne scomparso nel nulla lo scorso 22 maggio. Il corpo senza vita di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino scomparso mentre trasportava un carico di borse Gucci, è stato ritrovato la sera del 25 maggio dai carabinieri nei pressi di Arcidosso, in provincia di Grosseto.

>> “Ha confessato”. Svolta choc sull’infermiera trovata morta in casa: chi ha ucciso Maria Teresa

Il cadavere si trovava in un dirupo, dietro a una villetta in cui sarebbero state nascoste anche le borse griffate, per un valore di circa 500.000 euro. Secondo le prime informazioni, Del Rio sarebbe stato ucciso e gettato nel burrone. La procura di Siena ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e sequestro di persona. Tre persone sono state arrestate, mentre altri due sono indagati per sequestro e furto.





Uomo scomparso a maggio, l’epilogo peggiore è arrivato

La scomparsa di Nicolas Matias Del Rio aveva destato grande preoccupazione. Sposato e padre di un bambino di 8 anni, era molto conosciuto e stimato nella sua comunità. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Grosseto, si erano concentrate nella zona dell’Amiata, dove era stata ritrovata parte del carico di borse Gucci.

Resta in carcere il terzo arrestato per la sparizione di Nicolas Matias Del Rio, un 28enne turco. Anche lui non ha risposto al gip, che ha convalidato l'arresto. Nessuna informazione sul corriere scomparso. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→https://t.co/usGUIjyD7E pic.twitter.com/J5vTHYwwcV — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 25, 2024

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Del Rio si sarebbe fermato lungo il tragitto per soccorrere un uomo che gli aveva raccontato di avere il furgone rotto e di dover consegnare 4 scatoloni contenenti borse a una pelletteria del posto. Sarebbe stato in quel momento che i malviventi avrebbero messo in atto il loro piano, rapinando Del Rio del carico prezioso e uccidendolo. L’auto dei tre indagati, infatti, avrebbe seguito il furgone di Del Rio per poi fermarlo al momento buono.

+++ Ritrovato il corpo di Nicolas Del Rio +++



Il cadavere del corriere scomparso rinvenuto durante un sopralluogo delle forze dell’ordine in una villetta di #Arcidosso, riporta “Il Tirreno”. I tre arrestati ora accusati anche di omicidio.#chilhavisto→https://t.co/usGUIjyD7E pic.twitter.com/4FOOru1LCp — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 25, 2024

Uno degli arrestati, Klodjan Gjoni, si sarebbe finto un collega in difficoltà per attirare la vittima nella trappola. Dopo averlo ucciso, i rapinatori avrebbero nascosto il corpo in un dirupo e dato fuoco al furgone per cancellare le tracce. Tre uomini, un albanese di 33 anni e due turchi di 42 e 28 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina e danneggiamento.

Leggi anche: I carabinieri del Ris a casa di Roberto Baggio, cosa emerge dai primi rilievi