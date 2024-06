“Cosa ho scoperto nel telefono di mia figlia”. La tragedia del Natisone ha scosso l’Italia itera, e nuove rivelazioni stanno emergendo. La mamma di Patrizia, una delle tre vittime. ha condiviso una rivelazione choc riguardante il cellulare della figlia, recuperato nel fiume non lontano dal corpo senza vita della giovane.

Gli inquirenti hanno eseguito una perizia sul dispositivo. Lo scopo è cercare elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti, dal momento in cui è stato dato l’allarme fino al tragico epilogo. C’è molta attesa per conoscere i risultati. Nel frattempo, una copia forense dei dati è stata consegnata agli avvocati delle famiglie di Patrizia, Bianca e Cristian.

Leggi anche: Grave incidente stradale tra più mezzi, bilancio drammatico: un morto e feriti





Natisone, la mamma di Patrizia rompe il silenzio dopo la perizia sul telefono della figlia

Mihaela, la madre di Patrizia, ha dichiarato: “Nel telefono di mia figlia è documentato tutto fino all’ultimo minuto, anche il comportamento di chi guardava dal ponte. Vogliamo la verità, che si faccia chiarezza su quanto accaduto”.

Nel telefono di Patrizia “c’è tutto”. “Ci sono le quattro telefonate, ci sono foto e video. Quando è arrivata sulla spiaggetta, all’una e diciotto, ha fatto una foto. Ci sono immagini che mostrano tutto e fino all’ultimo, anche la gente che era sul ponte. Si potevano salvare. Questi ragazzi sono stati lasciati lì da soli”, racconta Mihaela, che ora indossa al polso uno dei braccialetti di Patrizia.

“Quando l’hanno trovata, aveva ancora addosso tutti i suoi braccialetti e anelli. Adesso li portiamo io e l’altra mia figlia. Ci danno la forza per andare avanti e ci fanno sentire Patrizia sempre vicina”, continua Mihaela, esprimendo il dolore e la forza che la famiglia sta cercando di trovare in questi oggetti personali.

La tragedia del Natisone non solo ha portato via delle giovani vite, ma ha anche lasciato domande che le famiglie delle vittime sperano di vedere chiarite. Le indagini sul cellulare di Patrizia potrebbero rivelarsi cruciali per comprendere meglio gli eventi .