Maltempo in Italia, violento e improvviso nubifragio. In pochi minuti sulla città si è scatenato l’inferno: pioggia e vento violentissimi hanno colpito senza sosta. I vigili del fuoco sono stati chiamati per numerosi interventi. Il centralino dei caschi rossi ha squillato senza sosta per tutta la serata. Molti interventi sono stati necessari per la caduta di alberi, rami pericolanti, cornicioni staccati dai palazzi e tetti scoperchiati. Molte auto sono rimaste danneggiate.

Tanta paura per le persone. Il maltempo ha interessato una vasta regione. La tempesta si è scatenata poco prima di cena, intorno alle 19:40. La bufera è durata pochi minuti ma è stata particolarmente intensa. Da registratre anche disagi per il traffico ed è scattata l’allerta per i fiumi.

Un violento ma breve nubifragio, con forti raffiche di vento, si è abbattuto venerdì sera sulle zone Nord ed Est di Milano, provocando danni per la caduta di alberi e rami, e per il cedimento di tettoie e cornicioni. Il luogo più colpito nei 10-15 minuti in cui sulla metropoli si sono rovesciati svariati millimetri di acqua è stato il piazzale del cimitero monumentale.

Sono state oltre un centinaio le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. La maggior parte di queste riguardava segnalazioni di alberi pericolanti. Come riferito dagli stessi pompieri, l’intervento più importante ha riguardato il crollo di un grosso albero di circa 20 metri. La pianta si è abbattuta sul cimitero monumentale di via Luigi Nono. Nella caduta il tronco e i rami hanno tranciato due linee tranviarie. La circolazione dei mezzi pubblici è stata interrotta.

Nubifragio su Milano: alberi e rami cadono sulle auto nei pressi di Corso Sempione pic.twitter.com/OlxjiPnmET — Local Team (@localteamit) June 21, 2024

Un altro albero è caduto in via Procaccini e altre piante sono rimaste danneggiate nella zona di Parco Sempione e Zona Trionfale. Nonostante i numerosi danni provocati dal maltempo, fortunatamente non ci sono segnalazioni di persone ferite. Prosegue l’allerta arancione per i temporali e l’allerta gialla per rischio idrogeologico emanata dalla Protezione civile della Lombardia