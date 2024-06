Incredibile fortuna per un giocatore, che ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro e ha vinto 500mila euro. A parlarne è stato il Corriere, che ha riferito anche i particolari sul numero vincente e anche chi sia colui che si è intascato questa grande cifra. Innanzitutto bisogna dire che il biglietto fortunato è stato venduto nella giornata del 30 maggio in una tabaccheria veneta.

Il Gratta e Vinci da 5 euro si è rivelato una vera sorpresa per questo cliente, che ha vinto 500mila euro in maniera inaspettata. Il numero 37 è stato quello decisivo per ottenere tutti questi soldi. La vendita del tagliando è avvenuta precisamente a Mozzecane, un paese situato in provincia di Verona, all’interno della tabaccheria Bonato Rivendita.

Compra Gratta e Vinci da 5 euro e scopre di aver vinto 500mila euro

Il Gratta e Vinci acquistato per 5 euro si chiama Il Miliardario. Tra l’altro, questo fortunato giocatore non è stato l’unico ad aver vinto una somma di denaro importante in questa attività commerciale. Lui ha vinto 500mila euro, ma 9 anni fa se ne portarono a casa 100mila. Intervistato, il proprietario Luca Bonato ha fornito dettagli sull’identità del vincitore.

Chi ha vinto è uno straniero che però vive in Italia sin dagli anni Novanta. Lui è decisamente molto integrato e Luca Bonato ha dichiarato: “Lui è un nostro cliente abituale, lo vediamo ogni settimana. 500mila euro è tutta un’altra storia rispetto ai 100mila del 2015, credo che una cosa del genere non si veda a Verona da almeno due anni”.

Il vincitore si dovrà recare nella capitale Roma nella sede della Lotteria Nazionale. Oltre due settimane dopo la richiesta di riscossione del denaro vinto, sul suo conto dovrebbe essere accreditata la somma di 500mila euro.