Scossa di terremoto oggi, mercoledì 27 settembre. Tanta paura e gente in strada sin dalle 3.35, come segnalato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quando una scossa di 4.2 della scala Richter è stata avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia specifica che le coordinate geografiche sono 40.8170 (latitudine) e 14.1560 (longitudine).

Scosse di minore intensità, di magnitudo 2 e 2.2, erano state registrate anche nella tarda serata di ieri martedì 26 settembre e nella mattinata, intorno alle 5.06, quando l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva rilevato una scossa seguita da uno sciame sismico che ha avuto la scossa più violenta alle 9 del mattino.

Terremoto 4.2 nella zona dei campi Flegrei

La prima, magnitudo 2.2 è stata rilevata a una profondità di 2 chilometri, mentre la seconda a 5 chilometri, profondità molto basse che ovviamente fanno sì che la scossa si senta in maniera più distinta. L’evento, ad una profondità di 3 chilometri, è stato avvertito nella zona occidentale di Napoli e a Pozzuoli. Molti residenti residenti sono stati svegliati dalle scosse, precedute da un boato, che hanno fatto tremare finestre e oggetti nelle abitazioni.

La forte scossa con magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 3.35 di mercoledì 27 settembre con epicentro nella zona dei Campi Flegrei ed è stata stata avvertita anche a Napoli, nei quartieri confinanti di Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura ma anche al Vomero e Posillipo. Al momento non si registrano danni ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche a Napoli, da Posillipo a Ponticelli. “Botta forte in questo momento, sentita a Fuorigrotta, stanno suonando tutti gli allarmi delle auto”, si legge su Twitter, dove molti residenti hanno scritto di aver sentito il terremoto in maniera distinta.

E ancora: “Questa volta è stata una botta forte”; “Qui a Fuorigrotta tutto bene. Solo enorme spavento”; “Ho fatto un salto dal letto, che paura”, “tremava tutto”; “Scossa sentita fortissima ad Arco Felice”; “Scossa di terremoto fortissima! Tutti svegli ! Più forte di una bomba!”.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ha detto ieri che le scuole sono sicure. “Ancora una volta c’è preoccupazione. E lo capisco. Ho per questo contattato immediatamente l’Osservatorio Vesuviano e ho chiesto di aggiornarmi sullo sciame ancora in corso e, come di consueto, la situazione è monitorata. Anche il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è in costante contatto con le sedi operative locali. Non risultano danni a cose o persone”.