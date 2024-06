Svolta nel caso di Evelina, la ragazza di 14 anni scomparsa nel nulla a Bologna da cinque giorni, infatti è stata trovata. Non si avevano più notizie di lei da venerdì 14 giugno, quindi la sua famiglia aveva deciso di lanciare l’allarme. Era subito stata contattata l’associazione Penelope, con l’avvocatessa Barbara Iannuccelli che si era subito adoperata affinché potesse esserci un lieto fine.

E nella giornata del 19 giugno si è scoperto cosa è successo ad Evelina. Dopo che la ragazza di 14 anni era scomparsa da Bologna, la madre e il padre avevano ipotizzato che un giovane l’avesse potuta portare in Romagna. La 14enne e questo ragazzo si erano conosciuti da poco tempo, quindi i genitori avevano presentato una denuncia con l’accusa di sottrazione di minore.

Leggi anche: “Purtroppo è il suo corpo”. Fabio sparito da giorni, tragica scoperta: trovato morto a 50 anni





Evelina, ragazza 14 anni scomparsa da Bologna: arriva la bella notizia

Intervistata dal sito Fanpage, l’avvocatessa dell’associazione Penelope aveva già fatto sperare nel meglio parlando appunto di Evelina, la ragazza di 14 anni scomparsa da Bologna: “Lei è stata individuata su un treno per Riccione, anche grazie al vostro lavoro e al battage mediatico messo in atto. La persona che l’ha vista in quel momento non si è resa conto della situazione perché non sapeva nulla. Poi, quando ha visto la foto sui giornali e sui vari social, ha chiamato il padre e ha detto che la ragazza era spaventata e in compagnia di due ragazzi. Se li ricorda molto bene perché ha chiesto una sigaretta”.

Ora Barbara Iannuccelli ha scritto su Facebook: “Evelina è stata ritrovata dai carabinieri. Grazie a tutti“. Non ha aggiunto altri particolari, ma c’è grande soddisfazione per il rinvenimento”. Sempre a Fanpage aveva detto: “I genitori sono allarmati, ma la questione è stata presa un po’ sottogamba perché qui a Bologna noi siamo abituati a orde di ragazzini che prendono i treni e vanno a Riccione a divertirsi. Ma Evelina non è mai stata così”.

E la legale aveva detto ancora: “non è solita andare con le amiche in riviera romagnola in discoteca. Questo evento ha scosso la famiglia che non è abituata a questo genere di situazione”.