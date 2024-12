Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquillità della notte nella località di Piterà, nel comune di Catanzaro. Lo scontro frontale tra due auto, avvenuto al chilometro 14 della strada statale 109 della Sila, ha provocato la morte di un ragazzo di 15 anni e il ferimento di sei giovani. Le vetture coinvolte sono una Audi A4 e una Lancia Y, quest’ultima su cui viaggiava la vittima.

Sul luogo dell’incidente sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. I soccorritori hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere, affidandoli poi ai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasferiti d’urgenza presso la vicina struttura ospedaliera. Parallelamente, i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e le vetture coinvolte, prevenendo ulteriori rischi.

I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato i rilievi per determinare le cause dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, la velocità elevata potrebbe aver giocato un ruolo cruciale. Si sospetta infatti che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta, violando il limite di velocità imposto di 50 km/h in quel tratto.

Il magistrato di turno della procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto accertamenti approfonditi, tra cui l’esecuzione dell’alcol test su tutti gli occupanti delle due vetture, compresa la giovane vittima. Questi test sono fondamentali per stabilire se l’incidente possa essere stato aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze.

Il tratto della Ss109 interessato dallo scontro è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle autorità. La strada rimarrà interdetta fino al completamento di tutte le procedure necessarie. La perdita del quindicenne ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Questo tragico evento rappresenta un monito sulla pericolosità della velocità sostenuta e sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada, specialmente in aree sensibili come quelle con limiti di velocità stringenti.