Tre feriti e mezzi pesanti che hanno ostruito la carreggiata provocando grossi disagi al traffico. É il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 25, sull’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza del territorio di Borgo d’Ale. I vigili del fuoco di Vercelli, insieme al personale medico del 118, hanno estratto il conducente rimasto incastrato all’interno del suo veicolo.

È stato medicato e trasportato in ospedale con l’elicottero. Sono intervenute squadre da Livorno Ferraris, Santhià e Torino Stura, oltre a una squadra con autogru. Al lavoro anche polizia stradale e addetti alla viabilità: nel tardo pomeriggio l’autostrada in direzione Milano è ancora chiusa, l’uscita obbligatoria è a Rondissone.





Incidente tra tre camion: A4 chiusa da Rondissone a Borgo D’Ale

Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza di Cigliano, si sono scontrati tre mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato. A causa dello schianto i camion hanno occupato l’intera carreggiata, rendendo di fatto impossibile il transito di qualsiasi veicolo.

Sono intervenute squadre da Livorno Ferraris, Santhià e Torino Stura, oltre a una squadra con autogru da Torino. Al lavoro anche polizia stradale e addetti alla viabilità. Gli altri due conducenti sono stati anch’essi soccorsi e trasportati all’ospedale in ambulanza. Numerosi sono i mezzi che sono intervenuti per portare il soccorso e mettere in sicurezza la zona coinvolta dall’incidente stradale.

Per tirare fuori uno dei due camionisti dall’abitacolo ci sono volute due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco. Nessuno dei due guidatori dei tir sarebbe, per fortuna, in condizioni gravi. La strada è chiusa fra Rondissone, dove si sono formate lunghe code, e Borgo d’Ale. Uscita obbligatoria a Rondissone.