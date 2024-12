Questa mattina, all’alba, un tragico incidente si è verificato lungo la Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta, provocando la morte di due giovani e il ferimento di altri tre. Il sinistro ha coinvolto una Seat Leon con a bordo cinque ragazzi e una cisterna. Il bilancio è drammatico: Ruben Salvatore Ciaccio, di 25 anni, e Samuele Cusimano, di 21 anni, entrambi residenti a Villafrati (Palermo), hanno perso la vita nell’impatto. Un altro giovane di 27 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, mentre gli altri due feriti sono stati ricoverati in codice rosso e arancione.

L’incidente si è verificato intorno alle 6 del mattino. La Seat Leon, per cause ancora da accertare, ha impattato violentemente contro un’autocisterna, causando la morte immediata dei due ragazzi e il ferimento grave di altri tre. I soccorsi sono stati tempestivi: sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno lavorato per diverse ore per liberare i feriti dalle lamiere e gestire la situazione.

Leggi anche: Choc a scuola, bambino di 10 anni si accascia e muore durante la ricreazione





Incidente sulla Palermo-Agrigento, due ragazzi morti sul colpo

La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 239, in corrispondenza dello svincolo di Bolognetta, per permettere le operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi coinvolti. Sono state predisposte delle deviazioni per chi viaggia in direzione Catania e Palermo. I veicoli diretti verso Catania sono stati indirizzati all’uscita del km 239,500 (Bivio Bolognetta), mentre quelli diretti verso Palermo sono stati deviati all’uscita del km 238,500.

Questo incidente si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza lungo la Palermo-Agrigento. Negli ultimi anni, infatti, il tratto della SS121 ha visto un aumento significativo degli incidenti, alcuni dei quali mortali, dovuti principalmente a velocità elevate, condizioni meteo avverse e la complessità del tratto stradale, caratterizzato da curve strette e punti di incrocio particolarmente pericolosi. Solo pochi mesi fa, un altro incidente mortale aveva coinvolto un’autovettura che aveva sbandato, provocando la morte di un giovane automobilista.

Le autorità locali e le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, ma non si esclude che, per migliorare la sicurezza stradale, possano essere adottate misure più incisive come la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi e l’intensificazione dei controlli su questa arteria fondamentale per il collegamento tra Palermo e le province meridionali.

Il drammatico incidente ha suscitato grande commozione nella comunità di Villafrati, paese di origine delle vittime. In tanti si sono stretti attorno alle famiglie colpite, esprimendo vicinanza e dolore per la perdita. I social media sono stati inondati di messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi per Ruben e Samuele, giovani promettenti la cui vita è stata tragicamente spezzata troppo presto.