L’autostrada A8 Milano Varese è stata chiusa nel tratto compreso tra il bivio con la A36 Pedemontana e Origgio, in direzione Milano, a causa di un incidente che ha causato chilometri di coda. Il sinistro stamani, 17 gennaio, poco dopo le 8 nel tratto compreso tra Legnano e Cerro Maggiore, in direzione Milano. L’incidente, che ha coinvolto tre persone e causato il ribaltamento di un veicolo. Ancora da chiarire la dinamica.

Secondo il bollettino delle ambulanze, tre uomini sono rimasti coinvolti nell’incidente: un 34enne, un 50enne e un’altra persona la cui età non è stata ancora comunicata. Precisa varesenws.it come: “Sul posto sono intervenuti due ambulanze, una della Croce Rossa di Legnano e una del SOS Uboldo, insieme a un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello”.





Incidente sulla A8, tre persone ferite e chilometri di coda

L’intervento è stato classificato in codice rosso, segnalando la gravità della situazione. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Milano e le pattuglie della Polizia Stradale”. In direzione Milano, il traffico è rimasto completamente bloccato con code che hanno raggiunto i 5 km. Poco dopo le 11 la circolazione ha ripreso in maniera quasi normale.

Nei primi sei mesi del 2024, sono stati registrati 80.057 incidenti stradali con lesioni a persone, segnando un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. I feriti sono stati 107.643 (+0,5%), mentre il numero delle vittime è salito a 1.429, con un incremento del 4%.

La sicurezza stradale è un tema di grande rilevanza in Italia, e il 2024 ha visto un incremento degli incidenti stradali con lesioni a persone. Secondo le stime preliminari dell’ISTAT, i dati del primo semestre dell’anno evidenziano tendenze preoccupanti, che richiedono interventi mirati per garantire una maggiore tutela degli utenti della strada.