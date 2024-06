Tamponamento choc in autostrada, 32enne muore e lascia la compagna: traffico paralizzato

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, 12 giugno, un uomo ha perso la vita lungo l’autostrada A12, nel tratto tra Carrara e Sarzana. Solo ieri un altro incidente aveva interessato la A12 tra Chiavari e Recco verso Genova, il traffico era rimasto bloccato con una coda che ha raggiunto gli 8 km a seguito di un incidente tra due auto avvenuto in galleria, all’altezza del km 24+800, intorno alle 10.30 di martedì 11 giugno 2024.

Intorno all’ora di pranzo il traffico era tornato regolare. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario (automedica Tango 2 e ambulanze dei Volontari di Ruta e Rapallo e Croce Bianca di Rapallo) e il personale di Autostrade.





Sarzana, incidente sulla A12: morto un uomo di 32 anni

L’auto che aveva subito il tamponamento era finita capovolta e le due persone all’interno sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e portate al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice giallo. Stesso colore per la persona alla guida dell’auto, che ha tamponato, portata a Lavagna. Tornado allo schianto di oggi, la vittima si chiamava Samuel Kitar.

Aveva 32 anni. A quanto si apprende l’uomo era alla guida del suo tir quando è stato coinvolto in un tamponamento violentissimo, ma resta da chiarire la dinamica dello scontro, che non ha lasciato scampo al giovane uomo residente a Piombino dove conviveva con la compagna.

Spesso in strada per lavoro, Kitar era dipendente di una ditta di trasporti di prodotti ittici. Grande il suo impegno per la comunità: per anni volontario sulle ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Piombino, era molto amato e benvoluto da tutti.