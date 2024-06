Terribile incidente stradale nel pomeriggio di domenica 9 giugno, sulla strada regionale Romea nel comune di Codevigo, in provincia di Padova. Marito e moglie residenti a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, sono morti e una persona è rimasta gravemente ferita a causa di uno scontro frontale tra un’auto e un camper. Le vittime sono l’81enne Ignazio Buso e la 76enne Giovanna Buso.

L’incidente stradale è successo intorno alle ore 15.30 e secondo le prime ricostruzioni, l’auto che stava viaggiando in direzione Padova ha invaso la corsia opposta dove stava transitando il camper. Perché l’auto con a bordo la persona rimasta ferita abbia fatto invasione di corsia è ancora da capire. Forse un sorpasso azzardato o per un malore improvviso della conducente.

L’impatto è stato tanto inevitabile e devastante. L’uomo che viaggiava sul sedile passeggero è morto sul colpo, mentre la donna, che si trovava al volante, è morta durante il trasporto in ospedale con l’elisoccorso. Come detto, le vittime erano marito e moglie: l’81enne Ignazio Buso e la 76enne Giovanna Buso.

L’uomo che si trovava alla guida del camper ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato a sua volta all’ospedale di Padova. La strada è rimasta a lungo chiuso per consentire alle forze dell’ordine di compiere i rilievi del caso e di liberare la sede stradale dai rottami dei due mezzi coinvolti nell’incidente. L’incidente ha creato disagi alla viabilità e si sono formate code di chilometri lungo la Romea.

In corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ma secondo i rilievi della polizia stradale l’incidente sarebbe dovuto all’inversione di corsia da parte dell’auto su cui viaggiavano i coniugi, che viaggiava in direzione Padova e alla cui guida c’era la donna, deceduta durante il trasporto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, per lei non c’è stato niente da fare.