Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale Valdete, in contrada Camera, nel territorio di Fermo. Eleonora Dolci, una giovane di 33 anni residente a Civitanova Marche, ha perso la vita nello scontro tra un’auto e un autoarticolato adibito al trasporto di rifiuti. La vittima era una dipendente del nuovo McDonald’s di Campiglione di Fermo. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino, per cause che sono ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità.

L’auto su cui viaggiava Eleonora è entrata in collisione con il mezzo pesante in circostanze non ancora chiarite. L’impatto, avvenuto in un tratto di strada noto per il traffico intenso, è stato devastante. Allertati da un automobilista di passaggio, i soccorsi sono arrivati rapidamente.





Fermo, auto contro camion rifiuti: muore mamma 33enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, supportati da due ambulanze e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco di Fermo, la polizia municipale e la polizia di Stato, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e regolare il traffico. Purtroppo, per Eleonora Dolci non c’è stato nulla da fare: la giovane è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto.

Nell’auto con Eleonora viaggiava una ragazza che occupava il posto del passeggero. La giovane, ferita gravemente, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “Torrette” di Ancona, dove è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Il camionista, invece, è rimasto quasi illeso e ha ricevuto solo cure sul posto per lievi escoriazioni. La strada provinciale Valdete è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai soccorritori e agli inquirenti di operare in sicurezza.

La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. L’incidente lascia un vuoto incolmabile e riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. La notizia della morte di Eleonora Dolci, mamma di 2 bimbi, ha scosso profondamente la comunità di Civitanova Marche e quella di Fermo, dove la giovane era conosciuta e apprezzata per il suo lavoro presso il nuovo McDonald’s di Campiglione. Amici e colleghi si sono stretti nel dolore, ricordando Eleonora come una persona solare e dedita al suo lavoro.