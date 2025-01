Ecco il giorno del gelo: quando l’Italia sarà sotto zero. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un quadro allarmante per l’Italia, con l’arrivo di un’ondata di gelo polare destinata a far precipitare le temperature in pochissimo tempo. Il drastico cambiamento climatico, annunciato dagli esperti, avrà un impatto significativo su tutto il Paese, segnando l’inizio di un periodo particolarmente rigido.

A fornire dettagli sul fenomeno è il colonnello Mario Giuliacci, che attraverso il suo portale meteogiuliacci.it ha spiegato cosa ci aspetta nei prossimi giorni: “Già nella giornata di venerdì 10 gennaio, che però risulterà ancora nel complesso non particolarmente fredda, con temperature in generale nella norma o leggermente al di sopra”.

“La vera svolta ci sarà sabato 11 gennaio, quando le correnti gelide si propagheranno con maggior decisione sul Centro-Nord, per poi irrompere con prepotenza anche al Sud nella giornata di domenica 12 gennaio, che in tutta Italia risulterà assai fredda, con temperature pomeridiane che in diverse località faranno registrare valori di 8-10 gradi più bassi rispetto a quelli di metà settimana, mentre nelle ore notturne e del primo mattino sono attese gelate diffuse, specie al Nord e nelle zone interne del Centro“.

Questa situazione sarà accompagnata anche dall’arrivo della neve, soprattutto nelle aree appenniniche, con accumuli significativi e un progressivo abbassamento della quota neve. Giuliacci sottolinea infatti: “Già sabato sono attese delle nevicate sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri, con la quota neve che però si abbasserà fino ai 600-800 metri in serata, quando comincerà a nevicare anche sull’Appennino Meridionale oltre 900-1200 metri“. Questo cambiamento climatico interesserà in modo trasversale tutte le regioni italiane, mettendo in evidenza la necessità di prepararsi a condizioni atmosferiche più rigide rispetto a quelle recenti. Al Nord e nelle aree interne del Centro, il freddo si farà sentire soprattutto durante la notte e al primo mattino, quando il rischio di gelate sarà molto alto.

La situazione sulle regioni del Sud, invece, vedrà un progressivo peggioramento nel weekend, con un abbassamento marcato delle temperature e possibili nevicate sui rilievi. Si raccomanda particolare attenzione a chi deve mettersi in viaggio durante questo periodo, a causa delle possibili difficoltà sulle strade dovute al gelo e alle precipitazioni nevose.

Il quadro delineato dagli esperti mette dunque in risalto un ritorno in grande stile dell’inverno, che si era mostrato finora piuttosto clemente. Sarà importante seguire costantemente gli aggiornamenti meteo per essere pronti ad affrontare le giornate più fredde della stagione.