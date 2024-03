“Trovata in un lago di sangue”. Ancora un femminicidio: uccide la moglie 49enne: fermato dalla polizia

Tragedia oggi intorno alle 14.30 a Cologno al Serio, nella bergamasca. La polizia ha arrestato un uomo accusato dell’omicidio della moglie. Il dramma si è consumato in via Donizetti. A quanto si apprende i due erano soli in casa quando è avvenuta l’aggressione. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’era già più nulla da fare, sembra sia stata trovata in una lago di sangue (ma è versione da confermare).Presenti anche i carabinieri di Treviglio che hanno arrestato l’uomo.

A quanto si apprende la vittima sarebbe una donna di nazionalità nigeriana, come il marito presunto omicida, di 49 anni. Le forze dell’ordine dovranno chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Scrive il Corriere della sera come: “L’elemento scatenante dell’omicidio, ma qualche problema c’era a giudicare dalle pur limitate testimonianze dei vicini”.





Cologno al Serio, nuovo femminicidio: uccide la moglie di 49 anni

E ancora: “Uno di loro, martedì mattina, quando è uscito di casa per andare al lavoro ha visto la donna seduta a terra che piangeva. Qualche anno fa, il marito era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (tso)”. I femminicidi restano una piaga enorme in Italia. Nel 2023 sono state 118 le donne uccise, di cui 96 in ambito familiare o affettivo.

I dati del ministero dell’Interno dipingono il quadro di una tragica piaga sociale, che purtroppo continua a invadere i fatti di cronaca anche nel 2024. Per “femminicidi” in senso stretto si intendono tutti quei casi in cui un partner, ex o un altro soggetto hanno ucciso una donna per desiderio di possesso o incapacità di accettare una separazione.

Uccise in un giorno qualunque, tra le mura domestiche o per strada, accoltellate o colpite al petto con pistole e fucili. Uccise perché alla ricerca della libertà da un rapporto violento e possessivo che di amore non ha nulla. Di seguito i nomi e le storie delle donne che hanno perso la vita quest’anno, vittime di femminicidio.