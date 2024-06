Un tuffo nel fiume, poi la scomparsa. Purtroppo per il giovane non c’è stato niente da fare, il suo corpo è stato ritrovato dai vigli del fuoco impegnati nella ricerca con i sommozzatori coadiuvati dagli operatori che si trovavano sull’elicottero che sorvolava la zona proprio per trovare il ragazzo. Dopo la chiamata di emergenza, sul luogo della scomparsa sono immediatamente sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco del soccorso acquatico.

Come detto è intervenuto anche un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori. Il giovane è stato individuato in un punto critico del fiume, dove si crea quello che il gergo chiamano pericoloso “rullo”. Alcune persone che erano con lui lo hanno visto sparire nell’acqua, in località Fucina a Ponte Lambro, al confine con Caslino d’Erba, senza più riaffiorare, e hanno dato l’allarme.

Si tuffa nel fiume Lambro, Elias Sandani muore a 20 anni

I sommozzatori dei vigili del fuoco, su indicazione dell’elicottero che sorvolava la zona, lo hanno individuato dopo circa un’ora, e portato a riva, dove è stato affidato alle cure del 118 intervenuto sul posto dopo la chimata d’emergenza fatta dagli amici che non lo avevano visto risalire. Elias Sandani, 20 anni da compiere l’1 ottobre, era originario di Canzo, sempre in provincia di Como, e giocava a calcio nella squadra locale della Giovanile Canzese.

Il giovane si è tuffato ma non è riemerso. Solo con l’aiuto dei vigili del fuoco il ragazzo è stato trovato e soccorso. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno tentato a lungo di rianimarlo, trasportandolo d’urgenza con elisoccorso all’ospedale Sant’Anna, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. All’arrivo nel nosocomio Elias è morto. Sul posto sono intervenuti i anche i carabinieri.

La notizia del giovane Elias ha riportato alla memoria la recente tragedia del Natisone, in cui sono morti Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. I tre giovani si trovavano sul letto del fiume quando sono stati presi alla sprovvista dalla piena; avevano cercato di stringersi in un abbraccio per farsi forza, ma sono stati travolti. Le due ragazze sono state trovate senza vita, mentre Cristian è ancora disperso.