Tragico epilogo sulla scomparsa di Agostino, sparito nel nulla da 3 giorni. Purtroppo è stato trovato morto, col suo corpo ritrovato dai soccorritori che erano al lavoro incessantemente. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri, che avevano precedentemente rinvenuto l’automobile dell’uomo, una Suzuki di colore bianco col tetto nero, che si trovava impantanata nel fango.

I dettagli sulla scomparsa di Agostino sono stati rivelati dal sito Agrigentonotizie.it. Il pensionato è morto dopo aver fatto perdere le sue tracce il 10 dicembre. Nessuno sapeva che fine avesse fatto e nella mattinata del 13 dicembre è arrivata la notizia più brutta. La sua vettura era con la portiera aperta, ricoperta di fango e senza le chiavi all’interno.

Scomparsa di Agostino, trovato morto dopo 3 giorni in campagna

Il cadavere di Agostino Fanara, 73 anni, è stato individuato e recuperato in una campagna, precisamente in un canneto tra Racalmuto e Milena (Agrigento) in contrada Quattro Fanaiti. Hanno lavorato alle sue ricerche i vigili del fuoco, il reparto cinofilo, la scientifica dei carabinieri, la protezione civile. Utilizzati anche un drone e un elicottero per facilitare i soccorritori. E c’è una prima ricostruzione su quanto possa essere successo.

Agrigentonotizie.it ha scritto che il 73enne si sarebbe recato al centro commerciale Le Vigne per l’acquisto di un giubbotto e poi avrebbe iniziato a guidare, sbagliando probabilmente strada. A causa della pioggia potrebbe aver perso il controllo della vettura ed essere finito fuori dalla carreggiata durante una curva. Poi potrebbe essere sceso dall’auto, che aveva anche una ruota forata, e avrebbe continuato a camminare a piedi.

Per colpa del buio non sarebbe riuscito a raggiungere la miniera per chiedere di essere aiutato e sarebbe rimasto bloccato in questo canneto, fino al sopraggiungere del suo decesso.