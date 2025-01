Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Desy, una ragazza di 14 anni di Ferrara, che da ieri aveva fatto perdere le sue tracce. L’adolescente, nata nel 2010 e residente nella città emiliana con la sua famiglia, era sparita nella mattinata di giovedì 23 gennaio. Oggi, come confermato da fonti investigative, è stata ritrovata sana e salva a casa di una sua amica.

Secondo quanto ricostruito, Desy si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione. La ragazza era uscita di casa insieme alla sorella con l’intento di recarsi a scuola, ma con una scusa si era separata da lei e non era mai arrivata a destinazione. Questo comportamento aveva subito allarmato la famiglia, soprattutto perché non era la prima volta che Desy saltava le lezioni, come confermato da fonti investigative.

Negli ultimi mesi, infatti, l’adolescente aveva registrato numerose assenze scolastiche, in particolare dopo le festività natalizie. A pesare su di lei potrebbe essere stata anche la bocciatura dell’anno precedente, che avrebbe contribuito a un certo disagio e a un atteggiamento di distacco nei confronti della scuola.

La scomparsa di Desy aveva spinto la famiglia a contattare immediatamente i carabinieri, che avevano diffuso una sua foto autorizzata dalla famiglia per facilitare le ricerche. Era stato chiesto a chiunque avesse informazioni utili di contattare il numero di emergenza 112. L’appello aveva mobilitato le forze dell’ordine e la comunità locale, determinati a ritrovarla il prima possibile.

Fortunatamente, l’allarme è rientrato nella giornata di oggi, quando Desy è stata localizzata presso l’abitazione di un’amica. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che l’hanno portata lì, ma ciò che conta è che la ragazza sia stata trovata in buone condizioni e sia stata riportata a casa.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza di monitorare il benessere degli adolescenti, specialmente in momenti di difficoltà scolastica o personale. Sebbene Desy sia stata ritrovata sana e salva, la vicenda accende i riflettori su temi come il disagio giovanile, la comunicazione familiare e il rapporto con la scuola. Le autorità e la famiglia potranno ora concentrarsi su come supportare Desy, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. Nel frattempo, la comunità di Ferrara può tirare un sospiro di sollievo per il felice epilogo di una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.