La storia di Giorgia Mosca e del marito Mirko Montagna è di quelle da record. I due sono genitori di ben 9 figli, ma ora sta arrivando un’altra grande novità. Infatti, è incinta del decimo, che nascerà tra pochi mesi. Lei sui social è molto famosa, essendo seguita da parecchi follower, ma spesso e volentieri deve fare i conti pure con attacchi molto duri da digerire.

Giorgia Mosca, mamma di 9 figli più uno in arrivo, ha deciso di parlare al Corriere della Sera e di raccontare tutta la sua vita. La madre da record ha 37 anni e una delle prime domande che le hanno posto è stata se avesse voluto tutto questo per motivazioni di natura religiosa. Lei ha negato e si è pure soffermata sulla situazione economica, dato che avrebbero riferito notizie non veritiere sul loro conto.

Giorgia Mosca, la mamma di 9 figli annuncia: “Incinta del decimo”

La signora Giorgia Mosca, parlando del mantenimento dei 9 figli, ha esclamato: “Non siamo neppure ricchi come qualcuno scrive sui social. Io e Mirko proveniamo da famiglie semplici e i nostri genitori non ci hanno neppure aiutato più di tanto economicamente. Quando rimasi incinta a 18 anni, i nostri genitori ci dissero ‘ora rimboccatevi le maniche’ e così è stato”. Il coniuge Mirko lavora come meccanico nell’officina di famiglia e ora anche lei riesce ad aiutare grazie alla pagina social 6voltemamma con lo shop.

Inoltre, devono sostenere costi per il mutuo oltre a vestiti, cibo e pannolini: “Si tratta di una cifra consistente che ogni mese si somma alle spese di affitto per il capannone dell’officina. Per la spesa alimentare vanno via 500/600 euro a settimana. In totale il budget mensile tra scuole e spese per vivere si aggira intorno ai 5.000 euro. Non chiediamo neppure aiuto al comune, abbiamo l’orgoglio di potercela fare da soli. Assegno unico? Con quello ci faccio sì e no due spese al mese”.

Poi la signora Mosca ha detto come si regola la loro vita col marito che si alza alle 3 e mezza di notte per lavorare e torna alle 7, così può portare a scuola i figli. Lei ha aggiunto: “I due grandi si arrangiano. Io mi sveglio alle 6.30, sveglio i 3 maschi Mattia, Matteo e Marco, lavo e vesto i due piccoli. Gloria, Giada, Greta e Gioia sono più autonome e hanno la sveglia. Ma poi le seguo per la colazione. Mirko le porta a scuola: Matteo all’asilo, Marco e Gioia alla scuola dell’infanzia, Gloria alle medie e Giada e Greta alle elementari”.

Successivamente la mamma da quasi 10 figli ha detto al Corsera che “si vanno a recuperare i ragazzi a scuola e nel pomeriggio si portano a fare le attività sportive. Torno a casa, preparo da mangiare per tutti e si cena, sul presto, tutti insieme. Alle 21 massimo a letto. Così io e mio marito possiamo stare tranquilli. La notte si dorme poco ma non ci lamentiamo”. Dopo aver annunciato il decimo figlio sono stati attaccati, infatti lei ha ammesso che “ci hanno detto di tutto, che siamo deficenti, che siamo egoisti e irresponsabili. A me hanno scritto persino che sono una cagna”. Ma non si sono fatti toccare da questo e aspettano con gioia il decimo parto.