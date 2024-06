Chiuso dai carabinieri il famoso lido dei vip. La celebre meta italiana, spesso set di tante storie di gossip, è finita alla ribalta adesso per un fatto di cronaca, un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La notizia ha subito fatto il giro del web, scatenando molte reazioni.

È uno dei luoghi più amati dai vip italiani ma anche dal jet set internazionale. Un piccolo paradiso che comprende ristorante e spiaggia da sogno. Sotto sequestro sia il locale che il tratto di litorale annesso, tanto amato dai clienti famosi che dovranno farsene una ragione. Al momento non si sa quando l’attività potrà riaprire. I vip che avevano prenotato la loro vacanza saranno costretti quindi a rivedere i propri piani.

I carabinieri mettono i sigilli al famoso lido dei vip, cosa sta succedendo

Al centro di questa notizia di cronaca c’è “uno dei ristoranti più conosciuti al mondo che negli anni è stato meta di vip del calibro di Sabrina Ferilli, Lapo Elkann, Luca Cordero di Montezemolo e del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis”, come riporta Napoli Today. E poi sceicchi e principi arabi, oligarchi russi, miliardari americani.

Stiamo parlando del ristorante “Le fumarole da Nicola” sull’isola di Ischia. Il provvedimento di chiusura è stato adottato a seguito di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri insieme all’Asl contro il fenomeno dell’abusivismo e delle violazioni in materia di edilizia. Da queste verifiche sono emerse presunte irregolarità. Dentro il locale erano stati eseguiti di recente dei lavori. I carabinieri hanno denunciato sei persone tra titolari dell’attività commerciale e impresa edile.

Come detto, si tratta di una meta molto conosciuta, che richiama durante l’estate molti volti noti dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria, sia italiani che internazionali. La notizia quindi ha causato molto clamore.

Secondo quanto riporta sempre Napoli Today, è stato trovato un muro di calcestruzzo di circa 10 metri quadrati con gradini laterali sull’arenile demaniale, nonché accertata la presenza sulla scogliera di una pedana con staccionata in legno di 36 metri quadrati, messa davanti al bar.

Erano poi stati creati muri di contenimento con rivestimenti in pietra sulla terrazza solarium, e su alcuni di questi era stato costruito un terrazzo pavimentato con calcestruzzo di circa 52 metri quadrati. Scovato, infine, al piano terra nel locale cucina in un’area già sequestrata nel 2015 e tuttora in atto, un cunicolo scavato nel terrapieno di 12 metri quadrati dove era stata incassata una cella frigo.