Brutta notizia per Carlo Calenda. Il politico è stato infatti sottoposto ad un’operazione chirurgica e a rivelare tutto è stato lui stesso con una foto dall’ospedale. Si trova infatti in un letto della struttura sanitaria e ha provato a sorridere, nonostante sul suo viso è stato impossibile non notare una certa stanchezza, dopo essere stato portato in sala operatoria.

Carlo Calenta si era soffermato su questa operazione chirurgica già nei giorni scorsi, infatti come ricordato dal sito Open aveva dichiarato: “Per qualche giorno sarò fuori gioco per un intervento chirurgico che ho rimandato per la campagna elettorale. Un abbraccio”. Infatti, recentemente ci sono state le elezioni europee e lui era impegnato con il suo partito Azione nella campagna elettorale.

Carlo Calenda, operazione per il leader di Azione: come sta

Sempre Open ha rievocato un altro discorso di Carlo Calenda, che a dicembre aveva già fatto un’altra operazione: “Mi sono dovuto fare un’operazione, mi hanno aperto come un merluzzo, on sono in grado di mangiare niente. Sarà una tristissima vigilia“. E ora i medici hanno optato per un altro intervento chirurgico, con il politico che ha informato sul suo stato di salute tutti i suoi sostenitori.

Carlo Calenda ha scritto a corredo dell’immagine, che lo ha ritratto in ospedale: “Affettato ma tutto bene. Grazie per i messaggi affettuosi“. Tanti i commenti di supporto postati dai suoi follower, tra questi anche quello del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi: “Buona ripresa”. Fortunatamente è andato tutto per il verso giusto e ora si attende solo la sua completa guarigione.

Calenda, 51 anni, è stato in passato ministro dello Sviluppo economico durante i governi Renzi e Gentiloni. Nel 2019 ha fondato Azione. Alle ultime Europee non ha raggiunto il 4% ed è rimasto fuori dal parlamento europeo.