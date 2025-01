Tragedia in città alle prime ore del mattino: due pedoni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale. Le vittime, una donna di 46 anni e un uomo di 60, sono state travolte da un’auto in corsa, dopo una serie di violentissimi impatti.

L’incidente ha coinvolto tre veicoli. Una carambola: secondo una prima ricostruzione, dopo il violento scontro iniziale, una delle vetture è andata a sbattere contro una colonnina del gas. Nonostante l’urto, il veicolo ha continuato a muoversi, proseguendo la sua corsa e travolgendo i due pedoni che si trovavano alla fermata del bus.

Carambola di auto contro una colonnina gas. Lo schianto choc, morti due pedoni.

L’incidente ha scosso profondamente il quartiere di Torrette, ad Ancona. Il rumore dello schianto ha svegliato l’intera zona e, subito dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco. La scena che i primi soccorritori si sono trovati davanti è stata sconvolgente. Le auto coinvolte erano ridotte a un ammasso di lamiere contorte, e il lavoro di estrazione delle persone rimaste intrappolate è stato lungo e difficile.

Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per i due pedoni non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tempestivi soccorsi, le ferite riportate dalle vittime erano troppo gravi. La donna, una dottoressa di 46 anni che lavorava all’ospedale di Torrette di Ancona, e l’uomo di 60 anni sono stati entrambi dichiarati morti poco dopo l’incidente.

Secondo quanto riportato dal “Resto del Carlino”, l’incidente sarebbe stato causato dalle condizioni della strada, resa scivolosa dal ghiaccio. Via Esino, dove è avvenuto il dramma, è un tratto in discesa dove in passato erano già emersi problemi legati alla velocità e alla sicurezza, tanto che l’amministrazione comunale aveva installato dossi rallentatori per limitare i rischi.

La polizia municipale sta indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, le vittime si trovavano alla fermata del bus quando una BMW ha urtato una serie di veicoli, uno dei quali ha poi terminato la sua corsa contro la cabina del gas, coinvolgendo fatalmente i pedoni.

Nella mattinata l comune di Ancona ha pubblicato un post di allerta: “A causa di un gravissimo incidente stradale e una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade. Il blocco stradale è su via Lambro evia Esino: in quell’area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale”.