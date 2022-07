Manca poco al parto e la vip ha deciso di assicurarsi il meglio del meglio alla modica cifra di 1900 euro: Violeta Mangrinan figlia, dopo aver svelato il nome i dettagli del grande giorno che è sempre più vicino. La fidanzata di Fabio Colloricchio è infatti arrivata agli sgoccioli della sua prima gravidanza.

Lei è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, l’edizione spagnola di UeD e anche lui, presto papà, per la prima volta, è stato prima corteggiatore e poi tronista del dating show, dove aveva scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha avuto una relazione fino al 2019, quando ha conosciuto Violeta a Supervivientes.





Violeta Mangrinan figlia: “1900 euro per partorire”

Si sa già che alla porta verrà appeso un fiocco rosa e di recente Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno svelato il nome che daranno alla figlia: Gala. L’influencer e modella spagnola ha documentato tutta la sua gravidanza sui social e sempre via Instagram ha svelato dettagli curiosi sul parto, che è previsto per la fine di luglio.

Per il parto della sua prima figlia Violeta Mangrinan si è assicurata una camera spaziosa, con all’interno una grande vasca, insieme ad altri privilegi e l’assistenza di un’ostetrica personale un mese prima del parto e ovviamente nel giorno della nascita della bambina. “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto”, ha spiegato via Instagram.

Con l’appoggio del compagno Fabio Colloricchio Violeta Mangrinan ha affittato una stanza privata presso una clinica esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla, dove è stata seguita per tutta la gravidanza. Ha già conosciuto l’ostetrica che la seguirà in queste ultime settimane. Il medico le ha sconsigliato di mangiare la placenta dopo il parto: la userà come fertilizzante per il suo giardino.

