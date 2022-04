Dalla gioia al dolore. Solo poche settimane fa l’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato, insieme alla compagna, l’arrivo del primo figlio. Lo avevano fatto attraverso un messaggio sui social. “Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”. Tanti i messaggi di auguri che erano arrivati sulle loro pagine social.



Tra questi anche quelli di Giulia Salemi e personaggi del mondo dello spettacolo spagnolo. La coppia si era conosciuta durante il programma Supervivientes e sta insieme dal 2019. Lui, a Uomini e Donne, aveva fatto cadere la sua scelta su Nicole Mazzocato. Parliamo dell’ex tronista Fabio Colloricchio che, sui social, ha annunciato di aver perso la nonna.





Uomini e Donne, morta la nonna dell’ex tronista Fabio Colloricchio



A quanto si apprende la nonna dell’ex Uomini e Donne si sarebbe ammalata improvvisamente. Per questo motivo l’ex volto del dating show di Maria De Filippi è volato in Argentina per dare il suo ultimo saluto alla donna, che non è riuscita a diventare bisnonna. “Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio”.



“Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà”, ha scritto sui social network la compagna Violeta Mangrinan. “Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà”, ha aggiunto. Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne.



Fabio Colloricchio, dal canto suo, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2015, prima nelle vesti di corteggiatore di Teresa Cilia, e poi nel 2016 in quelle di tronista. Tutti ricorderanno la storia con Nicole Mazzocato, durata fino al 2019, poi finita in molto decisamente brusco, per via delle rivelazioni che Fabio si è fatto scappare davanti alle telecamere di Supervivientes.

