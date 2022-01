“Un bimbo in arrivo”. Cicogna in volo per la coppia: che gioia per l’ex tronista di UeD e la fidanzata vip

L’ex volto del dating show diventerà mamma. Un mese di gravidanza e nessun annuncio ufficiale dalla diretta interessata. Eppure ci ha pensato il programma Socialité in onda su Telecinco a diffondere la notizia della gravidanza. Pare che l’influencer sia in dolce attesa da circa un mese. Ecco di chi si tratta.

La coppia si conosce grazie al programma Supervivientes, nel 2019, quando l’influencer era ancora legata a un altro uomo, celebre in Spagna per via di diverse ospitate nei salotti televisivi. Si tratta proprio di Violeta Mangrinan, all’epoca del reality fidanzata con Julen de la Guerra. Un amore che evidentemente non aveva basi solide, visto che l’influencer è rimasta letteralmente fulgorata da Fabio Colloricchio.

Dunque la notizia della dolce attesa riguarda proprio loro, Violeta e di Fabio che da quell’esperienza in Honduras, ne sono usciti uniti e complici. I due, da allora, sono diventati inseparabili e tanti progetti di vita hanno iniziato a porre basi più solide per un rapporto duraturo.





Ed effettivamente hanno saputo guardare oltre, perché stando a quanto riportato dai media spagnoli, Violeta e Fabio avrebbero deciso di allargare la famiglia. E pensare che entrambi non molti anni fa erano ancora alla ricerca del vero amore. Violeta è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne.

Fabio Colloricchio, dal canto suo, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel 2015, prima nelle vesti di corteggiatore di Teresa Cilia, e poi nel 2016 in quelle di tronista. Tutti ricorderanno la storia con Nicole Mazzocato, durata fino al 2019, poi finita in molto decisamente brusco, per via delle rivelazioni che Fabio si è fatto scappare davanti alle telecamere di Supervivientes.