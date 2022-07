Placenta come fertilizzante da giardino. È l’idea del volto vip e fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio. Violeta Mangrinan, conosciuta qualche tempo fa a Supervivientes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, lo ha annunciato su Instagram.

Placenta come fertilizzante da giardino per seguire una tradizione familiare, come ha spiegato Violeta, nota anche per aver partecipato a Mujeres y hombres, l’edizione iberica del nostro Uomini e Donne, in una Instagram story in cui ha spiegato che anche nell’orto della madre è conservata la placenta della cugina.





Placenta come fertilizzante da giardino: la scelta di Violeta Mangrinan

Violeta Mangrinan ha documentato l’intera gravidanza sui social network, dall’annuncio, fino a questi ultimi giorni, in cui ha annunciato che userà la sua placenta come fertilizzante da giardino. “Diventeremo GENITORI!!! Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di renderti partecipe. Finalmente possiamo dirti che tra 5 mesi saremo uno in più!!!”, aveva scritto la giovane annunciando la gravidanza.

“Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”. La coppia si è conosciuta al programma Supervivientes, nel 2019, quando l’influencer era ancora legata a un altro uomo, celebre in Spagna per via di diverse ospitate nei salotti televisivi.

Da allora lei e Fabio Colloricchio fanno coppia e tra poco daranno il benvenuto alla loro prima figlia. Violeta ha sempre tenuto informati i suoi follower sulla gravidanza e in queste ore ha anche annunciato che, seguendo una tradizione familiare, userà la placenta come fertilizzante da giardino: “Nell’orto di mia madre è sepolta la placenta di una mia cugina sotto un ciliegio e abbiamo deciso di farlo sotto un albero nel mio giardino a Valencia”. Un’annuncio che ha diviso i follower e scatenato anche commenti negativi e critiche.

