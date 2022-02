“Finalmente genitori!”. Cicogna in arrivo per i due vip: fidanzati in tv, ora aspettano il primo figlio

Diventeremo GENITORI!!! Di tutte le avventure vissute insieme (che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e Ci rende molto felici di renderti partecipe. Finalmente possiamo dirti che tra 5 mesi saremo uno in più!!!”.

“Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto questi mesi fa, siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo veramente benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”. Così la coppia vip, nata in televisione, ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio.

Ex Uomini e Donne aspettano il primo figlio

Si tratta di una conferma, perché già a inizio anno il programma Socialité in onda su Telecinco aveva diffuso la notizia della gravidanza dell’influencer ma i due, fino a poche ore fa, non avevano mai commentato. Ora sui social dei due è arrivati l’arrivo della cicogna accompagnato da alcuni scatti fotografici.





L’ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la compagna Violeta Mangrinyan hanno postato la foto del test di gravidanza e quello dell’ecografia. Tanti i messaggi di auguri arrivati sulle loro pagine social, tra questi anche quelli di Giulia Salemi e personaggi del mondo dello spettacolo spagnolo. La coppia si è conosciuta durante il programma Supervivientes e sta insieme dal 2019.

Violeta è stata corteggiatrice e tronista di Mujeres y hombres y viceversa, l’edizione spagnola di Uomini e Donne e anche Fabio Colloricchio è stato prima corteggiatore e poi tronista del dating show, dove aveva scelto Nicole Mazzocato, con la quale ha avuto una relazione fino al 2019, quando ha conosciuto Violeta a Supervivientes.