La prima foto ufficiale della seconda figlia. Così la vip italiana, alla sua seconda gravidanza, ha pubblicato la foto dell’ecografia che mostra il volto della figlia. L’infleuncer sta per diventare mamma per la seconda volta ed è incinta di una bambina dal marito L’influencer, in questo periodo, è impegnatissima anche con il suo piccolo Thiago. Come ha sempre detto sui social, desidera essere una mamma presente per i suoi figli e che, quindi, non le pesa affatto non essere aiutata da tate o babysitter.

Insieme a lei la sorella, che sui social mostra la nipotina e un video mentre accarezza il pancione della sorella. Nelle scorse ore, l’influencer ha svelato la data del parto: “La mia stellina nascerà a luglio… Non vedo l’ora!”. Poi a chei le ha chiesto se partorirà naturalmente o con un cesareo programmato, ha risposto: “Cesareo sicuramente. È passato poco tempo dal primo, ma vedremo!”.

“Sarà una femminuccia!”. La coppia vip italiana appende un bel fiocco rosa. L’annuncio top, fan in festa





Chiara Nasti, la foto dell’ecografia di Dea

“In ogni caso, la cosa di cui ho più paura è il post parto… impazzirò questa volta, me lo sento! Mentalmente è pesante, almeno per me”. Poi ha parlato del suo umore e ha spiegato: “Non sto né bene, né male. Sto”, aggiungendo l’emoticon divertita. Chiara Nasti sta per diventare mamma per la seconda volta ed è incinta di una bambina dal marito Mattia Zaccagni.

La figlia, che nascerà il prossimo mese, si chiamerà Dea. E avrà solo il cognome del padre. A comunicare la scelta della coppia per la loro secondogenita – Thiago è nato a novembre del 2022 – è stata l’influencer su Instagram, rispondendo alla domanda di un fan. Chiara Nasti avrebbe voluto chiamarla Barbie, un nome però non troppo apprezzato dai familiari della coppia e anche da suo marito, calciatore della Lazio. Così ad aprile, sempre tramite social, ha fatto sapere che i nomi in ballo erano due: Dea e Sole.

Sicuramente nomi inusuali come Thiago, il primo figlio. Alla fine la coppia ha deciso di chiamare la figlia Dea. “Ora devo solo trovare qualcuno che mi faccia cose personalizzate all’ultimo minuto perché non sapendo il nome fino a ieri non ho nulla con il suo nome e tra un mese nascerà”.