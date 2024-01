Bruttissimo episodio ai danni di Ida Platano, costretta a leggere degli insulti pesanti nei suoi confronti a Capodanno. L’hanno invitata addirittura a compiere un gesto gravissimo e tutti i fan della tronista di Uomini e Donne sono rimasti sconvolti. Lei ha reso pubblici dei messaggi e ha poi girato dei video, che sono stati caricati nelle Instagram stories. E nessuno si aspettava una reazione del genere.

Ida Platano è stata quindi colpita duramente da questi insulti, arrivati in maniera gratuita e con una cattiveria inaudita. Lei ha utilizzato subito dell’ironia, infatti ha ringraziato coloro che le hanno fatto gli auguri sinceramente e anche chi invece l’ha distrutta: “Eccomi qua belli miei, buon anno ancora. Come avete passato l’ultimo dell’anno? Spero tutto bene, noi bene. Ci siamo divertiti e abbiamo mangiato tanto, insomma tutto bene. Grazie ancora degli auguri”.

Leggi anche: “Io vado”. Ida Platano, accuse forti poi l’addio: nessuno si aspettava finisse così a Uomini e Donne





Ida Platano, insulti pesanti: la reazione della tronista di UeD

Poi Ida Platano, ricoperta quindi di insulti da questo hater, ha comunque aggiunto: “Poi mi sono arrivati verso le 23 degli auguri davvero belli… Si vede che questa persona mi stava pensando tanto. Adesso vi faccio vedere, inizia così non per me ma per questa persona l’anno nuovo. Io ci sto male? Non ci sono mai stata male per tutte le cose che mi hanno scritto, mai. Li metto solo per farvi vedere quanta gente veramente non sta bene”.

Questo odiatore della rete le ha detto: “Tro***, quanto sei putt***. Nel 2024 perché non ti impicchi!? Tro***“. E Ida ha detto ancora sui social: “Mi sono immaginata la scena quando le scriveva. Ho pensato: sarà stato o stato lì col cellulare in mano dicendo ‘voglio darle fastidio stasera, adesso le do fastidio prima che si prepara. Questa va a cena, si diverte e io a casa da solo o da sola, depresso o depressa e non felice’. Perché era una serata con un grande significato”.

E per concludere la Platano ha esclamato: “Era l’ultimo dell’anno e quindi tutti festeggiamo. Siamo con parenti ed amici, quindi doveva essere felice. E si vede che non lo è. Va beh, niente, mi volevo fare due risate con voi. Non preoccupatevi, ok? Adesso mi faccio una tisanina”.